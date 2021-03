Rezago en educación podría ser de hasta 3 años

Una de las principales tareas que tendrá el sector docente con el regreso a los recintos escolares es diagnosticar el estado de los aprendizajes del alumnado y luego revertir los rezagos que sean identificados, algo que no tomará pocos meses.

Así lo advierte la directora del Departamento de Estudios Sociales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Helga Cuéllar Marchelli, quien destacó que el traslado de todo el sistema educativo nacional a la modalidad a distancia provocó rezagos educativos que hay que atender.

"Lo primero es entender cuál es el nivel de desempeño de los estudiantes, qué tanto han aprendido y cuál es el nivel de rezago, para poder definir una estrategia a nivel de escuela de cómo recuperar esos aprendizajes", manifestó.

A su juicio, los países con mayor porcentaje de rezago educativo son los que han estado cerrados por más días y El Salvador ocupa el segundo lugar en una lista de 200 países, según lo reveló el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): "Covid-19 y cierre de escuelas: un año de interrupción de la educación".

"Se prevé que por lo menos se ha perdido el 80% de aprendizaje en algunos estudiantes, especialmente cuando han habido cierres tan largos. Y pensar que se pueden nivelar en tres meses o seis meses es muy poco tiempo", anotó Cuéllar Marchelli y agregó que "la mayoría de los especialistas en educación están previendo que una nivelación pueda tardar hasta dos años o podrían ser tres, dependiendo del nivel de rezago educativo".

Este rezago está directamente relacionado con un acceso limitado a las tecnologías: a dispositivos electrónicos, al servicio de Internet y a la señal que garantiza una buena conectividad.

"Hay muchos países con cierres de escuelas de larga duración que tienen tasas bajas de conectividad a Internet en el hogar. Muchos estudiantes en estos países se perdieron tanto de la instrucción presencial en el aula como de las oportunidades de aprendizaje que utilizaban tecnologías basadas en Internet, lo que los pone en grave riesgo de quedarse atrás en su educación", reza el referido informe de la UNESCO y del UNICEF.

Y esta inequidad no tiene que ver solo con la tecnología: aunque parezca un tema secundario, también tiene que ver con el apoyo de un adulto en los aprendizajes.

"La capacidad económica de las familias no es igual: no todos los niños tienen la capacidad de estarse conectando a las cinco horas de clase. Algunos se logran conectar un tiempo breve con el docente, y no todos se conectan. Estamos atendiendo niños que están ellos solitos prácticamente, sin la ayuda de los padres; y mientras más vamos bajando en cuanto a estratos sociales es peor la situación; hay muchos que han desertado", manifestó la directora del centro escolar República de Perú, Idalia Zúñiga.