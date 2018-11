“Ricardo Segura, este día estaría muerto”: Así atravesó una bala las pertenencias del fotoperiodista herido en Santa Tecla | FOTOS

El fotoperiodista del diario Co Latino, Ricardo Segura, fue uno de los tres comunicadores heridos el jueves en los disturbios ocurridos en el centro de Santa Tecla cuando los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAMST) reprimieron una protesta de vendedores informales.

“Se escribe fácil, pero mi estimado colega del Co Latino, Ricardo Segura, este día estaría muerto, asesinado por un agente del CAM de la Alcaldía de Santa Tecla, que, pese a estar viendo su cámara con la que hacía su trabajo e identificado con su carné, le disparó”, denunció en Facebook un periodista de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, Néstor Martínez.

Así atravesó una bala las pertenencias del fotoperiodista Ricardo Segura, herido en Santa Tecla. Foto: Cortesía/Néstor Martínez

Su denuncia va acompañada de cinco fotografías en las que muestran cómo la bala atravesó la mochila de Segura y las pertenencias que en ella andaba, incluyendo el equipo fotográfico que evitó la tragedia. “Aquí los objetos personales que atravesó la bala, que se desvió y pasó de largo la voraz muerte, sobreviviendo mi amigo para contar el cuento”, escribió Martínez.

67 personas resultaron heridas por piedras, palos, balas y otros durante los disturbios de ayer, según Comandos de Salvamento, uno de los cuerpos de socorro que atendió a los heridos en medio de la emergencia. De estos, 22 fueron trasladados al Hospital Nacional San Rafael, 14 de ellos con heridas de bala. Uno de ellos, Iván Alexander Sandoval, de 35 años, fue trasladado al Hospital Nacional Rosales, donde falleció, confirmó anoche la Fiscalía General de la República (FGR).

El alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson, habló ante los medios sobre lo ocurrido y dijo: “Lamentablemente hay heridos. Heridos del CAM y heridos de los revoltosos. Y a mí no me preocupan los heridos de los revoltosos y lo quiero dejar bien claro, porque vamos a seguir manteniendo el orden en Santa Tecla y no vamos a permitir que se tomen nuestras calles y quieran hacerle daño a la ciudadanía”.

La Fiscalía ya inició investigaciones por los ataques e incautó los videos del Centro de Videovigilancia de la alcaldía. Además, anoche informó que giró órdenes de incautar las armas de los agentes del CAM que participaron en los incidentes. Las armas serán “sometidas a las experticias que sean necesarias”, dijo la institución.

En tanto, el Gobierno condenó la excesiva violencia usada para sofocar la protesta y llamó a la Alcaldía de Santa Tecla a usar el diálogo y no las balas.

Bala de goma rozó "cangurera" de periodista del @diariocolatino, Ricardo Chicas, durante disturbios de esta mañana en Santa Tecla. El comunicador está fuera de peligro. El proyectil abrió un pequeño agujero en la bolsa y en una caja de medicamentos. pic.twitter.com/hnWqMGQ7AF — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 8 de noviembre de 2018