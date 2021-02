Rina Araujo: "No tenemos ningún tipo de información sobre el covid"

Sobre su continuidad como diputada por el departamento de La Libertad, Rina Araujo espera tener el voto de la población, ya que, según ella, ha estado cercana a ellos, y a trabajado no solo durante la campaña electoral, sino desde que llegó al cargo e incluso antes de eso. Le pide a la gente un voto pensado, y no dar el poder a un solo partido político, ya que se puede hacer mucho daño al país y llegar a tener una anarquía.

¿Cómo ve usted, como médico y como diputada de la Asamblea Legislativa, la llegada de las primeras vacunas contra el covid-19 a El Salvador, y de la forma en que se está aplicando a un segmento de la población, el sector salud en estos momentos?

Como todas las estrategias que está manejando el Gobierno el tema del covid-19, como un tema preelectoral, desafortunadamente. Nada puede ser visto de manera formal de parte del Estado, ya que el Estado no emite ninguna información real y si se pregunta al Instituto de Acceso a la Información, tampoco dan información, solo lo que se ha conocido por medio de las redes, en las que se conoció que las vacunas entraron desde el 3 de febrero, eso salió en las redes.

Si es cierto todo eso, llama la atención todo el show que se generó por medio del ministerio de Salud para la llegada de las primeras vacunas, en las que habían hasta tanquetas, en las que solo recibimos 20 mil dosis, y de las que no se quiere dar a conocer el costo, que no es secreto de Estado.

Nosotros (los diputados) llamamos al CAPI (Comité de Prácticas de Inmunización), que es la instancia que se creó a través de la Asamblea Legislativa para tener un comité técnico asesor en el tema de vacunas, y cuando se les llama dicen que la vacuna AstraZeneca no era la más ideal, ya solo tiene el 75% de efectividad y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no es adecuada para ser aplicadas en personas de 65 años, que es el segmento a la que hay que aplicar después de los que han estado trabajando en la primera línea de la pandemia, a pesar de ello es la que se trajo, por lo que esperamos que en adelante, el Gobierno, sea más responsable y traiga vacunas que han tenido todo el proceso de estudio para mayor confiabilidad y que tengan más del 90% de efectividad. Hemos recibido solo 20 mil, y solo en el área médica primaria del país hay más de 50 mil trabajadores, y que ahí también se les aplique al sector médico privado, ya que la vacuna debe ser gratis y universal, todo el personal tiene derecho a la vacuna.

Este momento es crítico, por desconocer la información total sobre la vacuna. No sabemos cuáles son los criterios que han usado para la selección de las personas que están vacunando, son temas desconocidos, nos hubiera gustado que llamaran al CAPI y tener información sobre estrategias, grado de inmunidad y efectos secundarios de la vacuna.

La Asamblea Legislativa aprobó $50 millones de dólares, por lo que el Gobierno tiene dinero para compra de vacunas, y si bien aparecemos como uno de los países pobres de la región que van a recibir ayuda y donativos por medio del Covax, de unas 300 mil dosis, hay que tomar en cuenta que son dos dosis por persona, estamos hablando de más de 10 millones de vacunas para lograr un 70% de inmunidad en la población salvadoreña.

¿Cree que se logre todo eso?

Esperamos que las personas que van a recibir las primeras 20 mil dosis, reciban su segunda dosis para que logren su inmunidad, y que las próximas dosis que vengan al país, sean de otra marca y que lleguen de forma rápida. Sí dice el Gobierno que somos el país que mejor ha manejado la pandemia, que tiene el mejor hospital de covid-19 de la región, con las mejores estrategias y menos contagios, esperamos que vengan las demás vacunas y que se inmunice a todo la población del país.

En el sistema de salud pública tenemos 35 mil personas, y en el Seguro Social tenemos 15 mil trabajadores, toda esta gente no sabemos con qué criterios se van a vacunar. Tomando en cuenta que somos 6 millones de habitantes, si se necesita el 70% de la población inmunizada para disminuir la pandemia, estamos hablando de 4 millones y medio de personas vacunadas. El país de Costa Rica nos lleva ventaja en la región, ya que llevan como el 40% de personas vacunadas.

¿Ustedes como legisladores qué están haciendo y qué más se puede hacer para esclarecer todos estos temas y transparentar la información?

No tenemos ningún tipo de información. Hay un decreto que indica que el tema covid-9 tiene reserva de información pública, como secreto de Estado, y esa reserva también evita conocer información.

Tenemos una comisión especial que está viendo el tema en la Asamblea, no se ha cerrado, porque queremos conocer información, no ponernos en contra de nada, pero si me preguntan a mí, hay que comenzar con médicos, enfermeras, intensivistas, neumólogos, infectólogos, y así, pero por el momento lo que yo sé, es que el personal de salud es el que iba a realizar los listados, y también que los listados llegan desde Casa Presidencial, no ha sido el director de un centro de salud, por ejemplo, no ha sido así, la estrategia no es conocida, y en cuanto al costo, el problema no es el costo de la vacuna, sino traer la mejor vacuna, la que consiga el mejor nivel de inmunización a la población, pero el tema de vacunas, lo reconozco, es sumamente delicado, por que una vacuna lleva mucho dinero de por medio, y por eso llama la atención que el Estado no quiere dar información, decir que ha costado $50 mil, nos costó $20 mil, no han sido transparentes, de eso se trata el tema.

¿Entonces en esa cadena de las vacunas hay gente intermediaria, ya que en el caso de las de AstraZeneca que han venido al país, se dijo por medio de las autoridades de la India, que habían sido compradas?

Por ejemplo, si yo voy a comprar, como médico, una vacuna del papiloma humano, la estoy comprando a $60 dólares, y yo en mi consultorio la pongo en $140, es solo un ejemplo, pero el tema de las vacunas es altamente sensible en el tema de la bonificación, por eso es importante la transparencia, y eso es lo que no se entiende.

Cuando dice la Comisionada del Gobierno (Carolina Bernal) que han firmado un pacto de confiabilidad, pero qué confidencialidad van a tener como Gobierno, cuál es la confiabilidad si se maneja por medio del Gobierno. Aquí la casa farmacéutica la va a vender a dos euros, solo se le dice a la población salvadoreña, la 'vamos a comprar a dos euros', eso es parte de la transparencia pública.

Por eso nosotros como médicos le decimos a la gente, mejor vaya a la Unidad de Salud, ya que sabemos que es lo mismo, con la única diferencia que nosotros le vamos a sobar al brazito, y la garantía que se pone a nivel privado, pero ahí va la ganancia, pero a nivel público de salud, porque van a guardar secretos, si no le van a ganar nada, si sabemos que lo único que se debe garantizar a nivel público es que sea gratis y universal.

En estos momentos de lo que se trata es de que la vacuna llegue a toda la humanidad, independientemente del precio, pero el problema aquí es que no hay transparencia que está manejando el Gobierno del señor Bukele.

Aquí lo que se ha dicho es que la vacuna ha llegado antes que Guatemala, Honduras, solo después de Costa Rica. ¿Dónde quedan organismos como la Organización Panamericana de la Salud, o la Organización Mundial de la Salud, no están arbitrando, no pueden arbitrar?

Ser el primero no significa ser el mejor, eso en primer lugar, si para el señor presidente es lo mejor, pero en primer lugar nosotros estamos recibiendo una vacuna que tiene el 70% de efectividad y que no se le puede aplicar a personas mayores de 65 años, pero digamos que recibir esta vacuna es mejor tener algo a no tener nada, eso es una realidad.

Como diputados lo que queremos es que se haga buen uso de los fondos del Estados, y que se reciba una buena vacuna, que haya transparencia que se le está aplicando a la población, no tenemos nada contra la vacuna AstraZeneca, por el contrario, hay que ponerla, pero sí queremos que la pandemia no siga siendo utilizada para enriquecimiento, queremos transparencia, que digan que costó tres euros, pero que en el informe del Estado digan que costó cinco o seis euros, es lo que hemos visto durante toda la pandemia, porque es lo que ha pasado con las mascarillas, lo que dijo un médico del nuevo hospital que dijo que no hay lavandería, que llevan la ropa en pick up a lavarla a otros lados, no sabemos qué condiciones tiene el nuevo hospital, no se trata de que lo va a construir cualquiera, es gente especializada, pero los que lo están construyendo son de Obras Públicas, por ejemplo, la zona donde se va a hacer los rayos X tiene que tener el plomaje adecuado para esa área.

En el hospital El Salvador no hay área quirúrgica, toda la información es mentira, el 80% de la información que nos dicen no es cierta. Nos dicen que en el nuevo hospital tienen 500 camas UCI, pero solo tienen 10 médicos intensivistas, no se puede tener una cama UCI sin un médico intensivista, la mayoría de médicos que están ahí no lo son. Ese es el fundamento del problema.

En estos momentos se espera que sea inaugurado el nuevo edificio del hospital, el que está en el exparqueo de CAPRES, ¿qué piensa?

No pueden hacer eso, ya que la ley no lo permite, son las cosas con las que no estamos de acuerdo. El presidente tiene prohibido estar en campaña electoral, pero anda diciendo que voten por el partido del presidente, no puede andar inaugurando obras públicas, porque además ese hospital no es un hospital, no llena las condiciones, ese es un cajón blanco que estará inaugurando, no hay nada adentro, es lo que pasó con el hospital El Salvador, que solo habilitó una zona en la que hizo la inauguración, solo para la foto. Nadie que está en el área de salud está alegre con todo lo que está pasando, nosotros como médicos sabemos que no están queriendo dar atol con el dedo.

¿Pero si a ustedes como diputados no se les hace caso, tampoco a la OMS, OPS, a quién pueden recurrir?

Nosotros hablamos con el Consejo Superior de Salud Pública, pero solo fue al lugar y no entró al hospital. Si alguien quiere hacer un hospital ellos llegan y son los que autorizan, pero en el caso de ese hospital no han llegado, ni han entrado, eso es muy peligroso.

Pero todos los informes los A nosotros como diputados tampoco no hemos entrado al hospital, no necesitamos pedir permiso, pero no nos hemos expuesto, es una lucha difícil, ya que todo lo están manejando por medio del presidente de la república y del ministro de salud. Los que estamos en el área de salud sabemos que el área médica es uno de los rubros para enriquecerse, y en estos momentos ha quedado más que claro, el equipo de bioseguridad que decía no apto para uso médico que le dieron al personal médico, a los compañeros. Les daban mascarillas que no servían, por eso mucha gente ha fallecido. Igual estamos con lo de la vacunación, no hay un registro para sentirnos seguros como población.

¿Entonces no se puede hacer nada, vienen elecciones la próxima semana y lo que se dice es que ustedes van para afuera?

No hay gobernabilidad ni estado de derecho, el presidente lo que quiere es llegar a la Asamblea Legislativa, que el señor Castro sea el presidente, luego elegir fiscal, procurador general, lo que quiere es tener control desde Casa Presidencial. La Corte Suprema de Justicia ha hecho su parte, pero el presidente tampoco hace caso, no cumple con las resoluciones, creo que vamos a algo peor, pero no sabemos si la gente sabe lo que está pasando.

¿Como diputados, sin importar el color, no pueden hacer un bloque y denunciar o al menos dejar constancia a nivel mundial de lo que está pasando?

Lo hemos hecho, Estados Unidos sabe lo que está pasando. Lo que pasó con el presidente Bukele que fue a querer reunirse con funcionarios de ese Gobierno y no se lo permitieron, con eso le dijeron que no están de acuerdo con la forma en que está manejando las cosas. Hasta el momento habíamos tenido un respeto de la Fuerza Armada, desde los Acuerdos de Paz, pero lo que tenemos ahora es una militarización, han cambiado los símbolos patrios, pero lo que pasa es que el Gobierno ha tenido un gasto desmesurado en publicidad. Pero hay gente que nos dice que ahora el presidente les cuenta todo por medio de las redes sociales, y nos dicen lo de las bolsas de alimentos, pero lo que no saben es que la deuda de la pandemia del covid-19 la vamos a pagar hasta 2072, los bebés que no han nacido la van a pagar, van a pagar esos mil millones de dólares. Todas esas bolsas que han andado regalando en Guatemala, Honduras, en México, todo eso que está pasando, no sabemos, cuando en El Salvador hay tanta necesidad, no se sabe lo que el presidente pretende.

Volviendo al tema de las vacunas, ¿se debe recibir la segunda dosis para que haga efecto o no?

Se les debe aplicar, es lo correcto para tener mayor efectividad, para inmunizar. Poniendo una sola dosis puede quedar solo en eso, en nada. Estamos aprendiendo, pero si solo se aplica una dosis, estaremos echando harina en un saco toro. Pero lo correcto es que se adquiera la mejor vacuna en el mercado, les hemos aprobado $50 millones de dólares para eso, dinero hay para la compra de las vacunas.

En el orden de prioridad para las vacunas se habla de que se debe vacunas a la Policía, el Ejército y a otros sectores que trabajaron durante la pandemia, pero organismos mundiales han dicho que se debe vacunar a las personas de 65 años en adelante, ¿ cómo ve el orden?

Se debe priorizar a las personas de mayor edad y a las personas con enfermedades crónicas, la gente del Ejército y de la Policía es más joven, pero se debe atender a los organismos internacionales y aprender de la experiencia que están teniendo otros país en el tema de inmunización.

Para finalizar, cómo está el tema de su reelección, ¿cómo diputada de la Asamblea Legislativa?

La gente entiende lo que está pasando, y en mi caso he trabajado en el territorio, no solo en estos momentos sino por muchos meses, pero lo que se le pide a la gente, es que permitan la llegada de otros diputados, que no le den todo el poder al presidente, ya que va a ser un fracaso total. La economía se vendrá abajo, habrá una anarquía total, no habrá contrar, se juega la democracia del país, que mal o bien, es la que permite la gobernabilidad. Nos jugamos mucho como salvadoreños, ojalá la gente entienda y vote de forma responsable.

¿Usted tiene encuestas, números sobre posible reelección, así como FMLN?

No queremos dar números, pero hay apoyo. Le estamos haciendo conciencia a la gente, pero debe saber que como Gobierno del FMLN hicimos muchas cosas, nosotros como FMLN vamos a seguir luchando por el pueblo, vamos a seguir siendo críticos, pero con responsabilidad.

¿Qué les ha pedido la gente a ustedes como políticos del FMLN?

La gente nos pregunta por qué el conflicto entre la Asamblea Legislativa y el presidente, y les explicamos. Piden obras y les decimos que nosotros como Asamblea solo aprobamos el dinero, pero la gente necesita mucho, pero son las personas mayores las que más entienden, ya que vivieron los tiempos de las guerra y están conscientes de todo lo que pasó y no quieren volver a ello.

¿Y con los jóvenes cómo están como partido?

Las redes sociales han influido, pero no es todo el universo de la realidad de lo que pasa en el país. No todo lo que se dice ahí es negro, ni todo es blanco. Los mayores de edad como sufrieron la guerra están y son más conscientes, pero los jóvenes no pasaron por eso y se dejan influenciar.

¿Cree en las encuestas que dicen que tanto el FMLN como otros partidos serán golpeados?

No creo ni dejo de creer, pero todo se sabrá el 28 de febrero.

Quién es ella

Diputada del FMLN por el departamento de La Libertad. Lleva un periodo en el cargo y espera regresar en la siguiente legislatura. Es médico de profesión y tiene un master en Salud Ocupacional.