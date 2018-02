Riña entre asociaciones de abogados por elección CSJ

Una asociación de abogados anunció ayer su retiro del proceso de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de no conseguir que se anulara el reglamento de elección. Mientras que otra asociación, que promueve a abogados vinculados al FMLN, prepara una apelación porque fue eliminada del proceso por el comité electoral de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), encargada de dirigir todo el proceso.

La Asociación de Abogados de El Salvador (AAES), liderada por el abogado Nelson García, decidió retirar su representación de la FEDAES, luego de solicitar que el reglamento de elección de candidatos fuera revisado por la asamblea de la federación, ya que este fue aprobado por la junta directiva. A juicio de García, el reglamento debió ser aprobado por la asamblea de FEDAES porque el que aprobó la junta directiva contiene requisitos inconstitucionales.

El representante del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Humberto Sáenz, quien ha promovido los filtros en el proceso de elección, dijo el día que fue presentada la propuesta de García que la junta directiva había tomado nota de los señalamientos, pero no había tomado decisión alguna. Sáenz dijo ayer que ante el retiro de la AAES la junta directiva de la FEDAES seguirá funcionando con siete miembros.

Antes de esta decisión de la AAES, el jueves pasado, el comité electoral de la FEDAES dejó fuera del proceso electoral a la Asociación Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD), la cual ha promovido a abogados vinculados al FMLN.

El presidente del comité electoral, German Rivera, explicó que la decisión se tomó debido a que UNAJUD no probó la actividad gremial y no cumple con los dos años mínimos de haber recibido su personería jurídica. Sin embargo, debido a que los precandidatos presentados también son respaldados por la Asociación de Abogados de La Libertad (ABODEL) siguen en el proceso. “De las asociaciones se aprobó la acreditación de dos de ellas, se declaró no ha lugar la acreditación de UNAJUD y se previno a nueve más”, añadió Rivera, quien aclaró que el plazo para la presentación de los documentos requeridos vence este jueves.

El directivo de UNAJUD Kenni Rodríguez dijo que apelarán la decisión del comité ante la junta directiva de la FEDAES, debido a que consideran que los requisitos por los que se les dejó fuera son ilegales. “Las asociaciones están habilitadas a partir del día de su inscripción, desde ese momento que tienen derechos y obligaciones”, dijo Rodríguez, quien admitió que UNAJUD recibió su personería hasta hace seis meses.

La junta directiva de la FEDAES anunció anoche que aprobó por mayoría que las asociaciones de abogados puedan presentarse al proceso electoral aun sin tener dos años de haber recibido su personería jurídica.