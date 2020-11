Río El Sauce se desborda, en La Unión

Debido a las fuertes lluvias registradas en la zona norte del departamento de La Unión, la noche del sábado, el Río El Sauce se desbordó llegando a una altura de 15 metros aproximadamente, según informaron los pobladores del lugar.

"A mí me llamó mi hermano que vive en Anamorós como a las cinco de la tarde, que tuviera cuidado porque allá arriba estaba lloviendo. Aquí el río se empezó a llenar como a las ocho de la noche", comentó Maria Yesennia Castro, que vive a las orillas del río.

Según los vecinos, la creciente arrastró árboles, piedras, y empezó a disminuir casi a la media noche.

También, la Comisión Departamental de Protección Civil de La Unión hizo un recorrido para evaluar daños en la infraestructura del puente que conecta el municipio de El Sauce con el municipio de Concepción de Oriente.

Aseguran que hasta el momento no se reportan daños en infraestructura ni pérdidas humanas debido a las fuertes corrientes de agua en el río.

La Comisión Municipal de Protección Civil de EL Sauce, ya tiene habilitados dos albergues para evacuar las personas que vivan en zonas de riesgo.

El aumento del cauce del Río El Sauce, es algo que aterroriza sobre todo a los más pequeños del municipio, temen al peligro que para sus familias representa, tal es el caso de Kimberly Yaretzi Castro Bonilla, una niña de ocho años, que asegura que temen por su vida, ya que el agua estuvo aproximadamente a dos metros de ingresar a su vivienda.

"El sábado, el profesor de artística nos mandó que escribiremos algo que nosotros quisiéramos, y yo escribí que tengo miedo porque vivo cerca del río, ya días se cayeron unos árboles y así caen en el baño de nosotros", expresó Kimberly Castro, sin saber que horas más tarde el río se iba a desbordar.

"La lluvia es bonita, pero que llueva mucho preocupara las personas que viven cerca de los ríos, corremos peligro, también por los árboles, porque cuando llueve y hace viento nos puede caer en nuestras casas", dijo el texto que escribió Kimberly.

La niña estudia en el Centro Escolar Francisco Barrundia de el municipio de El Sauce, su docente de educación artística, Olmedo Quintanilla da fe de lo expresado por la menor. "El sábado se me ocurrió enviar la actividad como método de desahogo de los niños y niñas, aunque el Ministerio de Educación nos dijo que no se dejasen trabajos, sin embargo yo tomé el atrevimiento, cuando leí lo que Kimberly escribió me llamó la atención por el riesgo que ella siente al vivir cerca del río", dijo el docente.