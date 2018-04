Risas y amor con Simón

Basada en la novela de Becky Albertalli “Simon vs. the Homo Sapiens Agenda”, llega a las salas de cine del país “Con amor, Simón”. La cinta, dirigida por Greg Berlanti, narra la historia de Simon Spier, un joven 16 años que no se atreve a revelar su homosexualidad.

Simón está enamorado de un compañero de clases, pero no sabe quién es, ya que solo conversan vía “online”.

Un día, uno de sus correos electrónicos llega a manos equivocadas y las cosas se complican extraordinariamente.

El encargado de interpretar a Simón es el actor Nick Robinson, conocido por proyectos como “The Kings of Summer” (2013), “Jurassic World” (2015) y “Everything, Everything” (2017).

El elenco principal lo complementan Jennifer Garner como Emily, Josh Duhamel como Jack, Katherine Langford como Leah y Logan Miller como Martin.

La propuesta ha recibido muy buenas críticas de parte de la prensa especializada. Su clave, según los críticos, está en la apuesta por un tema que conlleva reflexión.

Alonso Duralde, de The Wrap “la calificó de tierna y encantadora”. Mientras que Jon Frosch de The Hollywood Reporter dijo que, aunque “cursi”, es “cálida”, “divertida” y “amablemente conmovedora”.

Dirección:

Greg Berlanti

Guion:

Isaac Aptaker, Elizabeth Berger (Novela: Becky Albertalli)

Guion:

Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Logan Miller, Keiynan Lonsdale, Jorge Lendeborg Jr., Talitha Bateman.

Estreno

“Demonio de medianoche”

Esta semana el terror queda a cargo de “Demonio de medianoche” (“The Midnight Man”), cinta dirigida por Travis Zariwny y basada en una historia original de Rob Kennedy. Zariwny es conocido por proyectos como “Scavengers” (2010), “Cabin Fever” (2016) y “Intruder” (2016). La trama narra la historia de dos chicas, Alex y Miles.

Ellas se encuentran en la casa de la abuela de Alex, que padece una enfermedad mental. En el ático descubren un juego con el cual despiertan a un demonio. La cinta ha recibido críticas generalmente desfavorables de parte de los medios internacionales. Para Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, el problema es que Zariwny dirige de manera “mécanica” la cinta. Mientras, para Noel Murray, de Los Angeles Times, le falta novedad.

Dirección:

Travis Zariwny

Guion:

Travis Zariwny (Historia: Rob Kennedy)

Elenco:

Gabrielle Haugh, Lin Shaye, Robert Englund, Logan Creran, Grayson Gabriel, Emily Haine, Summer H. Howell, Callie Lane, Keenan Lehmann

“Rescate en Entebbe”

Thriller dramático “Rescate en Entebbe” (“7 Days in Entebbe”) es una película inspirada en eventos reales que ocurrieron en 1976, cuando es secuestrado un avión de la Air France que iba de Tel Aviv a París.

La cinta se concentra en los intentos por rescatarlo. Dirigida por el cineasta brasileño José Padilha (“Elite Squad” y “RoboCop”), la cinta tiene como protagonistas a Rosamund Pike, Daniel Brühl y Eddie Marsan. La critica se ha divido ante este proyecto, que llega hoy a las salas de cine del país. Entre sus puntos a favor, según Screendaily, cabe mencionar el hecho de que “mantiene un ritmo dinámico y una sensación de amenaza creciente”. Pero no todos opinan igual. Para The Guardian, su problema es la “acción floja”.