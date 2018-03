Rivas se defiende en la CIDH, pero reconoce que no está sobre la sala

Lee también

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ulises Rivas Sánchez informó ayer que la semana pasada acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, a pedir medidas cautelares contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la intención que se detenga un proceso de inconstitucionalidad que analiza dicha sala en contra de su elección, porque supuestamente está vinculado al partido FMLN.Sin embargo, el funcionario aceptó que las resoluciones del organismo internacional no son vinculantes. ¿Una decisión de la comisión está sobre una Sala de lo Constitucional de un país?, se le preguntó. “No. Fíjese que no. Es que eso tendríamos que ver el bloque constitucionalista que hace u opina como usted está pensando: que la sala es la última instancia, y realmente lo es en derecho interno”, respondió.Y aunque él presume que la comisión interamericana podría decretar una medida en la que le pida al Estado que suspenda el proceso mientras examinan su caso, al final dijo que la sala estaría obligada a acatar “más por un carácter ético y moral”.El magistrado del TSE sostuvo que presentó la demanda para que la CIDH se pronuncie y exija al Estado y a la sala que respeten los derechos civiles y políticos. El funcionario dijo una vez más que no pertenece a ningún partido político, pero días atrás sostuvo que durante la campaña de 2014 su gremio de abogados realizó una actividad con la fórmula presidenciales del FMLN. “Es un odio político que los magistrados tienen contra el FMLN y no contra mí, y no contra los que han destituido. Ellos no sé por qué tienen esa necedad de atacar a la gente que se acerca a un partido político, de atacar a dirigentes de los partidos, porque ya quitaron a 112 funcionarios”, dijo.“Para que una persona sea miembro de un partido político, primero tiene que llenar alguna forma y mostrar su voluntad de pertenecer a algún partido político; segundo, que done aportaciones para mantener a ese partido político; tercero, que participe en las campañas”, agregó.Rivas Sánchez dijo que convocó a los medios para informar sobre las medidas legales para defenderse porque vaticinaba que era su último día como funcionario, debido a que había reunión de los magistrados de la sala y podrían emitir una resolución.Aseguró que aunque no sabe cuándo podría resolver la comisión interamericana porque tiene 10,000 casos en trámite, seguirá en “ese pleito mientras esté vivo”. Además, aprovechará la calidad de “víctima” y con amigos iniciará un esfuerzo contra la sala porque ha violentado sus garantías.“No importa cuándo salga. Si yo estoy listo y preparado para que salga dentro de dos años, no importa, si 17 meses le quedan a los magistrados”, dijo.En la misma conferencia, mantuvo que “estos magistrados se quieren perpetuar en el cargo” si la Asamblea no elige a tiempo en 2018. Dijo que lo sabe porque entre abogados todo se cuentan.Rivas Sánchez mantuvo que para viajar a interponer los recursos a escala internacional, pidió dos días de permiso. Al preguntarle si cobrará, al inicio respondió que no era “ni Florentín, ni Rodolfo, ni Jaime, ni Sidney, que cobran cuando piden permiso”, pero concluyó que sí pidió permiso con goce de sueldo.“A todo trabajador, desde una persona de mantenimiento hasta al presidente de la República, le asisten cinco permisos con goce de sueldo al año”, indicó; por tanto, agregó que él no renunciará a esos derechos legales.