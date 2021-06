Roberto Silva es reconocido por víctima en una rueda de reos

Jorge Schafik Handal, exdiputado del FMLN, llegó ayer al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador para realizar el reconocimiento de personas en el proceso contra el youtuber José Roberto Silva Rugamas, acusado por desacato.

Según la acusación fiscal, Silva insultó a Handal cuando se dirigía hacia la Asamblea Legislativa en marzo de 2020. Un año después, en marzo de este año, el proceso contra Silva Rugamas fue enviado a instrucción a la espera de la audiencia preliminar en el que determinarán si es enviado a juicio o es absuelto.

"Ahora fui convocado para un reconocimiento en rueda de personas para continuar el proceso de demanda en contra del señor Silva Rugamas, por los ataques hacia mi hace más de un año. Fue reconocido a pesar de algunas cosas que habían hecho para que no se reconociera, si lo reconocí", dijo el exlegislador.

La diligencia fue realizada en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez y Handal aseguró que el reconocimiento fue positivo, pues logró reconocer al imputado que presuntamente lo agredió verbalmente cuando llegaba al recinto legislativo.

"Este proceso sentará un precedente de que la libertad de expresión en las redes sociales y en cualquier medio no significa que haya libertad para ofender o mancillar el honor de cualquier persona sin prueba alguna", señaló el ex diputado.

De acuerdo al requerimiento fiscal, hubo un "amedrentamiento y hostigamiento" en repetidas ocasiones contra Handal, por lo que, la Fiscalía asegura que fue un hecho planificado, ya que desde un día antes lo anunció en sus cuentas de redes sociales.

"No puede ser que en las redes cualquiera se tome el atrevimiento de decirte ladrón y un montón de cosas sin prueba alguna y que nadie responda. La libertad tiene responsabilidades. No es para hacer lo que se me ronque la gana", dijo Handal en el juzgado.

Silva Rugamas está siendo procesado en otro caso relacionado a los delitos de expresiones de violencia contra la mujer, difusión ilegal de información y acoso a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la diputada del FMLN, Karina Sosa, y la excandidata Daniela Genovez.