Roberto Vidrí: “En el país, parece no haber un plan integral de manejo o salida de esta crisis”

Roberto Javier Vidrí asegura que al seguir con una restricción obligatoria "se puede llegar a un punto adonde la sociedad explote y el número de casos se dispare". Cuestiona que se trate de intimidar a la gente con escenarios dramáticos, lo que demuestra poca comprensión del gobierno en el fenómeno del covid-19.El médico, que tiene un master de salud pública y epidemiología de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, ha trabajado directamente en la contención del covid-19 y cree no se han aprovechado los más de 50 de días de confinamiento para preparar la salida y reactivar la economía.

¿Está listo Estados Unidos para desmontar la cuarentena?

Estados Unidos, a pesar de ser un país, funciona como 50 "gobiernos" independientes bajo una unión política.

Hay estados en el país que no han visto un número de casos alto. Otros han sido devastados: Nueva York. Tiene mucho que ver con la demografía, la densidad, el comercio. Nueva York es el "centro del mundo". Pasajeros entran y salen, miles, a diario.

Es más complicado de lo que se cree.

No se pueden hacer generalizaciones , es un error ante esta crisis. ¿Está todo Estados Unidos listos para comenzar una reapertura gradual y organizada? No. ¿Hay algunos estados y ciudades que lo pueden hacer? Si.

Pero, tienen que estar preparados. Al haber más interacción humana, seguro se verán nuevos focos. En ese momento, y dependiendo de las condiciones del sistema de salud local, se deberá decidir si se vuelva a implementar una medida de "quedarse" en casa para controlar de nuevo la transmisión. Le han llamado la teoría del "switch". Se apaga y enciende la sociedad, en parte o totalidad.

¿Cómo evalúa la situación salvadoreña?

Muy preocupante.

¿Por qué?

No se ha visto un abordaje técnico o profesional a esta crisis. A través de sus acciones, el gobierno ha demostrado tener poca comprensión sobre el desarrollo y manejo de una pandemia. Se ha dado prioridad a planes y acciones con poca utilidad durante la crisis.

¿El aislamiento internacional del país fue apresurado u oportuno?

Posiblemente apresurado y oportuno.

Ya sea por conocimiento epidemiológico o suerte política, fue una medida clave para El Salvador. Tal vez por no incorporar a expertos en el tema, y creer que con cerrar las fronteras y meter a los viajeros en centros de contención el virus no entraría. El virus ya estaba en el país.

¿Cómo saber qué ya estaba acá?

Es una suposición, claro, pero basada en evidencia y en el comportamiento del virus. La presentación clínica de la enfermedad varía, desde asintomáticos hasta graves. También, el tiempo de incubación es de varios días. Desde semanas antes podía haber personas con covid-19 que no presentaron síntomas, o fueron muy leves, como se vio en Estados Unidos. Es por eso por lo que comenzamos a ver casos afuera de los centros de contención.

Muchos dicen que por la prisa los centros de contención no estaban listos.

Se podría haber hecho mejor. Una vez más, se vieron violaciones de principios básicos en epidemiologia y contención de enfermedades infecciosas. Aglomeraron a las personas, los revolvieron. Definitivamente no fue una manera adecuada.

Si se hubiera tomado en cuenta a un equipo técnico, con experiencia. Hay que actuar rápido, pero con bases técnicas y conocimiento, no al azar.

¿Los centros de contención fueron focos de contagio y mal manejados?

Definitivamente. Siguen siendo foco de contagio, se siguen manejando mal. Siguen sacando fotos, incluso por parte del gobierno, de los centros de contención adonde se ven cientos de personas juntas, en camarotes. Eso no cumple ninguna norma sanitaria para el manejo de enfermedades infeccionas. Bajo ese mismo ejemplo, los centros de "descanso" que han habilitado para el personal de salud se podrían convertir en focos de infección importantes.

Un centro real de cuarentena debió separar a toda la gente en cuartos con baños, para evitar contagios internos.

La cuarentena es para unos extensa y cruel, para otros ha sido necesaria. ¿Ha tenido las medidas adecuadas?

No. Cuando se comprenden los principios de transmisión y epidemiologia, se hacen protocolos claros de cuarentena y contención. En general, para esta enfermedad, los protocolos indican 14 días de aislamiento, con o sin una prueba para personas de alto riesgo, o asintomáticos , como los viajeros. No hay casi ninguna razón científica para hacer una cuarentena mucho mas larga que esta.

En El Salvador, parece no haber un protocolo claro. Pareciera que deciden subjetivamente quien sale, quien no, a quienes se hace la prueba y cuantas pruebas se le hacen.

¿Los casos que tiene el país podrían reflejar el éxito o el fracaso?

Definitivamente. Si hablamos de la cuarentena de personas que entraron al país y los "capturados" por andar en la calle – allí se han visto, hasta ahora, los primeros casos. Les llamaron "importados". Creo, muchos se contagiaron en estos centros.

Si hablamos de la cuarentena "nacional", cuando se le pidió a la gente que se mantuviera en casa, eso es diferente. Ese tipo de cuarentenas por región, ciudad o país son muy útiles en contener la transmisión en las etapas tempranas de la pandemia. Es una herramienta para ganar tiempo, en lo que se desarrolla un plan de reacción claro y se prepara el sistema de salud, la economía, y la ayuda humanitaria. No es una solución definitiva y no llevará a que el virus desaparezca. En el país, parece no haber un plan integral de manejo o salida de esta crisis. Han basado toda la estrategia en mantener a la gente encerrada, indefinidamente. Se han gastado muchos recursos en construcciones que no serán útiles en esta crisis, aunque lo pueden ser en el futuro. Cuando los recursos son limitados y se esta en crisis, como ahora, no podemos desperdiciarlos.

El Gobierno entregó un bono de $300 y reparte víveres a "los más vulnerables", han solicitados préstamos por $3,000 millones para reactivar la economía, eso puede ser una respuesta social y económica.

Sí, es una respuesta social y económica. En principio la idea fue excelente. Sin embargo, se ejecutó muy mal, creando aglomeraciones en los CENADE, poca transparencia en la selección de las familias. Tampoco hubo concordancia entre la cantidad del bono y el tiempo que el gobierno ha mantenido una cuarentena generalizada. Si el plan inicial hubiera sido, supongamos, de 15 días solamente, en lo que se construía un hospital temporal y se preparaba el país esos $300 hubieran sido suficientes para sostener a familias por 15 días. Difícil que se sobreviva con esa cantidad, sin otros ingresos, por más de 50 días.

¿Son normales los disgustos y las tensiones? Ya hubo pitos y cacerolazos.

Son manifestaciones de un país adonde la crisis se volvió política y no sanitaria. La mayoría de las políticas y decretos recientes ya no tienen nada que ver con la pandemia desde un punto de vista objetivo con bases epidemiológicas y medicas.

Las medidas mas efectivas son educar, educar y educar. Explicarle a la gente lo que esta pasando, por qué es importante, cuales son las consecuencias de no hacerlo. De esta manera las medidas se toman de una manera voluntaria. Nadie en este país quiere ver morir a un ser querido. Además de la educación, se incentiva a la población a seguir las recomendaciones. Si la gente no cumple, se refuerzan las medidas, utilizando a las autoridades. A los salvadoreños no se les dio la oportunidad de hacer esto.

Cuando la estrategia ha sido la desinformación, el miedo, la represión es de esperar que haya tensiones.

¿Como volver a la actividad laboral? ¿Estamos listos para ello?

Se debe volver de una manera progresiva, estructurada, y con un plan claro para abrir y posiblemente cerrar de nuevo si es necesario.

No sé si estamos listos. Las cifras oficiales sobre la enfermedad no son claras, no hacen sentido en algunos casos. Estas decisiones solo se pueden tomar cuando se ha analizado de una manera objetiva los datos y la progresión de la enfermedad por gente que entiende la complejidad de la situación. Se hacen estudios epidemiológicos. Se investiga si la transmisión es generalizada o en "focos". Si es en "focos", se contienen y se puede aflojar un poco en el resto del territorio. El sistema de salud salvadoreño tiene un equipo de vigilancia epidemiológica, moderno y efectivo, que sabe como hacer esto. Creo, no se les ha tomado en cuenta y no han podido hacer su trabajo. O, por lo menos no se ha visto.

Por la curva de casos ¿Los números son buenos para el país?

Creo que en general si. El número de casos no ha sido tan alto. Se apegó mucho a las proyecciones que hicieron diferentes organizaciones y la academia. También a lo que se observa en la región y los países vecinos. Son buenos, pues si se ha logrado mantener un "ritmo" de casos bajo y no ver miles de contagiados diarios.

Creo que el sistema de salud podría haber sido preparado de una mejor manera. Se han cometido muchos errores, y no se ve capacidad ni voluntad de corregir, como el hospital de CIFCO.

¿Es CIFCO un desperdicio en el preciso momento de la pandemia?

Personalmente, ya ni entiendo que se está haciendo en CIFCO. Al comienzo de la crisis, se planteó una remodelación rápida de un pabellón para centralizar y atender a todos los pacientes allí. Eso era atinado, tenerlo operativo en 1 o 2 semanas.

Pero, de repente se comenzó a hablar de un edificio de 3 pisos en el parqueo. Luego de un hospital de especialidad en ese mismo lugar que se construiría desde cero. Allí, perdió todo valor la idea, y la obra. Al final, si se llegaran a terminar esos proyectos, tendrán poca utilidad para la crisis actual. Hablábamos de tenerlo equipado y operando en 10 a 15 días.

Siempre con los números, ¿Son suficientes los casos para colapsar el sistema hospitalario del país?

Es una pregunta difícil, pues no se tiene claridad de los números reales en el país. Las pruebas solo las maneja el gobierno, no hay un reporte detallado de cómo se han hecho. El número total de camas de UCI en el sistema sanitario (no privado) de El Salvador es aproximadamente de 240. De estas, la mayoría ya están siendo ocupadas por pacientes con otros problemas. Entonces, no se sabe realmente cuantas están disponibles, ni cuantos pacientes reales las necesitan por covid. A simple vista, y tomando en cuenta los números proporcionados por el gobierno, no creo que el sistema esté colapsado.

Otro problema, es ingresar a hospitales a todo paciente con covid, incluso los asintomáticos. Esto se puede hacer como una medida cautelar, de aislamiento, si se tienen recursos en exceso y no afectan el cuidado de las personas que de verdad lo necesitan.

Hay que tomar en cuenta que todavía hay otras enfermedades y emergencias que también necesitan cuidados, no solo el covid-19. Descuidar al resto de pacientes también generará complicaciones. Estos últimos también necesitan de camas hospitalarias y recursos.

Si se compara a El Salvador con Centroamérica, ¿quién ha manejado mejor la crisis por la pandemia?

El manejo de esta crisis no es una competencia. Cada país tiene sus idiosincrasias. Los números – como indicadores – se tienen que ver de una manera integral. Los indicadores individuales, como muertes o numero de infectados, no significan casi nada por si solos. El éxito se define como el balance entre salud, economía y sociedad. Los principios económicos y de salud pública dicen que sin economía no hay salud, y viceversa.

Basándonos en esto, Costa Rica lo ha hecho muy bien. Han controlado el número de casos, tienen capacidad médica para seguir atendiendo casos de manera adecuada, su economía ha continuado parcialmente, se han respetado los derechos humanos. La sociedad ha contribuido porque entienden que esta es una crisis sanitaria, donde todos ganan o pierden.

Guatemala también parece lo esta haciendo bien. Se ha logrado un balance entre salud y funcionalidad. Unos días se endurecen las medidas y otros días se aflojan. Así se debe hacer en una crisis como esta. Es dinámico, se ajustan los procesos en base de la evolución de la enfermedad.

¿Cree que los ticos bajaron pruebas para bajar casos?

Costa Rica tiene un sistema de salud mas avanzado. Basaron su manejo en la experiencia de sus profesionales médicos y se ven los resultados. Si han bajado el numero de pruebas, no es por que quieren manipular los números, lo han hecho por que ya no se tiene necesidad desde el punto de vista epidemiológico para seguir haciéndolo. En alguno momento, se comienza a focalizar mas el uso de pruebas – como las que tenemos – pues los contagios ya no son generalizados.

Una estrategia que se menciona mucho es hacer pruebas masivas, para diagnosticar a todos. Si, esto fuera ideal, si existiera la capacidad. Como el tamizaje de los niños recién nacidos, se les hace a todos. Ningún país tiene esta capacidad actualmente. Al no tenerla, se debe priorizar el uso de pruebas y usarlas adonde brinde el mayor beneficio.

Muchas gremiales médicas se quejan de que no se involucraron a especialista, incluso hablan de manejo político y militar, lo ve usted así.

Si. El manejo se ha alejado mucho de la salud. Muchas de las decisiones ya ni tienen conexión con el covid-19. Esto lo han repetido todos los médicos y organizaciones de salud, nacionales e internacionales. Es muy preocupante.

Por la naturaleza, idiosincrasia y educación de El Salvador, ¿Se pudo manejar otro tipo de cuarentena?

Si, creo que si. Casi nunca es ideal hacer protocolos universales en situaciones así. Se debe estratificar por condición social, demografía, localidad, entre otras variables. Mucha gente en nuestro país no podría cumplir un aislamiento domiciliar, si fuera necesario. Pero otros mucho si tienen las condiciones para hacerlo, casas con cuarto y baño independiente, por ejemplo. Al hacer protocolos comprensivos, que toman en cuenta todos estos factores, que son muchos, se crean políticas que maximizan los recursos del país. Así, los que tienen condiciones para tener cuidados médicos privados, o aislamientos en casa, no consumen recursos sociales que necesitan otras personas.

Es un balance, y hay normas y precedentes de cómo hacerlo. Las epidemias y las pandemias no son algo nuevo. Hay muchos estudios e información sobre el tema incluso con enfermedades más letales como el Ébola. Expertos muy respetados. Estas se adaptan a la crisis actual.

Si hay disgusto con la cuarentena, si el gobierno se queja permanentemente de que no se cumple a cabalidad, ¿es un riesgo la salida si partimos que la gente está harta, cansada y con deseos de salir a la calle, al trabajo?

Es un riesgo enorme si la gente se cansa y comienza a violar las recomendaciones sanitarias. Se puede llegar a un punto adonde la sociedad explote y el número de casos se dispare. Desde el punto de vista de salud, es muy peligroso si se hace de una manera desordenada.

Debe haber orden, educación, planes concretos.

¿Es válido el terror para mantener la gente en casa?

No. Es una estrategia pobre y puede tener consecuencias muy graves.

¿Vamos a estar listos para aprender a vivir con el virus?

Si. A medida que se va entendiendo más la enfermedad se va aprendiendo a vivir. Yo trabajo en un hospital adonde hay muchos pacientes con COVID-19. Sin embargo, voy a trabajar todos los días, con ciertas medidas, y me siento bastante seguro. Solo hemos tenido un médico contagiado y un par de enfermeras y técnicos. Todos contribuimos para mantenernos seguros, es por el bienestar común.

¿Quien es? Roberto Vidrí

Trayectoria: Cirujano e investigador clínico en Cirugía Oncológica / Graduado de UCIMED en San José, Costa Rica / Cirujano – Brown University. Providence, RI (EUA) / Master en Salud Publica y Epidemiologia – Harvard University. Boston, MA.