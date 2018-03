Roberto d'Abuisson llama a votar de manera masiva tras emitir sufragio en Santa Tecla

Roberto d’Aubuisson, candidato a un segundo período para la alcaldía de Santa Tecla emitió su voto en la JRV 4,166 del centro de votación en parque La Sabana III, llegó acompañado de su esposa y el presidente del COENA, Mauricio Interiano y pidió a la población votar de manera masiva.

El candidato considera que los llamados a votar nulo que han sido frecuentes en estas elecciones no tendrán mayor efecto.

"Yo creo que la gente no ha comprado eso del voto nulo, más de alguno lo ha haber hecho pero está en su derecho, así como la gente que se abstiene de ir votar", dijo Roberto d’Aubuisson.

Se mostró confiando en que el partido ARENA tendrá mejores resultados. ""La gente ya no aguanta otro gobierno del FMLN y ya no aguanta al FMLN en la Asamblea Legislativa y la gente no aguanta los malos gobiernos municipales del FMLN, como los que se han tenido en San Salvador, como Soyapango", dijo agregó d’Aubuisson.