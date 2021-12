Robo, violación y hurto de este año ya superan nivel de 2019

Aunque la narrativa gubernamental habla de una reducción en los homicidios, lo cual estadísticamente es cierto, las cifras oficiales también revelan un ascenso en los delitos de alto impacto, mismos que incluso ya alcanzaron y superaron los niveles del año 2019, previo a la pandemia ocasionada por el covid-19.

Cifras en poder de LPGDatos, generadas por la Policía Nacional Civil (PNC), dan cuenta que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año hay tres delitos que ya reportan números más altos que hace dos años y son las violaciones, los robos y los hurtos.

En el caso de los robos, el gabinete de Seguridad anunció esta semana la captura de cinco sujetos implicados en un asalto a mano armado en una unidad de transporte de la Ruta 45 AB, que hace su recorrido desde San Salvador hasta Apopa. Los presentó con algarabía la mañana del 21 de diciembre, debido en parte a que el caso se viralizó en redes sociales debido a que quedó registrado en video.

"Este tipo de hechos no los vamos a tolerar y vamos a continuar con firmeza combatiendo estas estructuras criminales que mantienen en zozobra a nuestra ciudadanía honrada", dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, para después anunciar que por órdenes presidenciales darían ayuda económica a las personas que fueron víctimas de ese asalto.

Pero ese es solo uno de 2,985 robos que se reportan en el país de forma oficial, lo que equivale a decir que cada día la PNC registró un promedio de diez asaltos. En todo 2019 esa cifra total fue de 2,357, es decir, 628 menos. Y el 2021 aún no termina.

Violaciones, hurtos y extorsiones

Las violaciones son el segundo delito que reporta un aumento significativo. En todo 2019 la PNC reportó 1,700 casos, mientras que en 2021, hasta octubre, ya se reportaban 2002. El promedio diario de este año es de siete.

Consultado sobre este aumento de delitos, Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), dijo en noviembre a LA PRENSA GRÁFICA que uno de los principales motivos por los que no hay reducciones en este tipo de casos es porque hay mucha impunidad a nivel judicial. Aunque la policía capture a los hechores, las investigaciones no prosperan y las condenas no llegan.

"Los delincuentes posiblemente están conscientes que si los atrapan saldrán libres. Tiene que ver con la efectividad judicial, con los mensajes que se envían, con los cambios que se han provocado, con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, con los traslados, con los nombramientos de funcionarios que no reúnen el perfil", analizó Baños.

En cuanto a los hurtos, el aumento es más leve. Se ha pasado de 5,191 denuncias en 2019 a 5,270 en 2021, aunque todavía habrán que agregarse las estadísticas del último trimestre de este año, que posiblemente estarán en firme hasta enero.

En el caso de las extorsiones, en los primeros 10 meses de este año la PNC reportó 1,391 denuncias, que es todavía una cifra inferior a los números prepandemia (1,647 en 2019). Pero los expertos opinan que la época de fin de año puede cambiar drásticamente esta realidad, pues es una época en la cual las pandillas piden "aguinaldos", es decir, dinero extra para no cometer delitos o atentar contra la vida de las víctimas.

Ayer la Ruta 7C de Soyapango justamente paró labores porque la pandilla local le exigía una "bonificación adicional" debido a las festividades.