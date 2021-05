Rodolfo Delgado anuncia reformas a Ley Orgánica a la Fiscalía y "posibles cambios en dirección superior"

Rodolfo Delgado -quien fue nombrado fiscal general de la República por la Asamblea Legisaltiva con mayoría afín al Gobierno de Nayib Bukele y mediante la destitución del anterior funcionario, Raúl Melara- anunció este lunes que habrá reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y ve "posibles cambios en la dirección superior de la institución".

Delgado no detalló cuáles serán las reformas ni cuándo las comenzó a considerar, tomando en cuenta que asegura que no sabía de su nuevo nombramiento hasta el sábado que fue propuesto por Nuevas Ideas.

Escuetamente, dijo que las reformas "estarán orientadas a crear nuevas funciones, tanto para el consejo fiscal como el fiscal adjunto", de quien considera tiene que "ser un mando que tenga un nivel de operatividad con el resto de unidades que conforman la Fiscalía" considerando "que la figura del fiscal adjunto no es solo acompañar al fiscal general". También dijo que las reformas incluirán mejoras en las condiciones del personal.

Delgado trabajó en la Fiscalía entre 1995 y 2017, cuando se dedicó a ejercer su profesión de abogado de forma independiente. Comenzó como fiscal en el Tribunal Primero de lo Penal de Sonsonate, luego fue trasladado a San Vicente a la recién inaugurada Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer y posteriormente pasó a la oficina central de San Salvador, donde estuvo cinco años en la Unidad Antinarcotráfico. También fue coordinador de la Unidad Antisecuestros que luego se convirtió en Unidad contra el Crimen Organizado y después fue nombrado director de Intereses del Estado, para luego ser en 2016 asesor del fiscal general Douglas Meléndez y renunciar en 2017.

"Conozco la institución y conozco las jefaturas", dijo Delgado, agregando que la mayoría son personal de su época. "Conocen el trato que yo le doy a mis subalternos", añadió.

Por otra parte, aseguró que no será un "operador judicial del Ejecutivo". "Yo comprendo la importancia y la relevancia del cargo de fiscal general de la República, y no me considero que voy a ejercer ese cargo como un operador judicial del Ejecutivo. Voy a cumplir el mandato constitucional y legal, confiando en Dios en que eso sea posible", expuso.

Sobre su nombramiento, Delgado considera que fue legal. "Sí es constitucional, pero también tengo que... hay que considerar un aspecto: esto fue un acto administrativo que emanó de la Asamblea Legislativa, un acto administrativo de eminencia política", dijo. "Todos los actos administrativos se presume que son legales hasta que no es declarada ilegalidad por autoridad competente", agregó.