Rodolfo Delgado habla de "porquería disfrazada de noticia periodística", pide respeto y asegura que responderá a quienes lo apoyaron: "Al no votar por mí cometieron un error"

El fiscal general Rodolfo Delgado, reelegido en el cargo el miércoles por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista y con varios votos de diputados suplentes, defendió este jueves en una entrevista matutina en el canal televisivo gubernamental la legalidad de su reelección, después de que fue impuesto el pasado 1 de mayo con la destitución de su antecesor Raúl Melara. "No fue algo que se negoció bajo la mesa", aseguró.

En el programa dio una serie de advertencias contra medios de comunicación y periodistas, así como expuso su compromiso para la gestión de los próximos tres años que dura el cargo.

"Al no votar por mí cometieron un error"

En la elección del fiscal se ausentaron 16 diputados propietarios del partido Nuevas Ideas, para lo que el partido oficialista tuvo que recurrir a los suplentes para alcanzar los 56 votos de la bancada, y a estos se sumaron cinco votos de GANA, dos del PCN, uno del PDC y dos disidentes de ARENA, haciendo un total de 66.

"A mí no me extraña que una parte del Congreso no haya votado por mi elección, es algo que yo espero", dijo, y agregó sobre lo que se espera de él en cuanto a los que lo apoyaron y los que no lo hicieron.

"Mi compromiso es con la población salvadoreña, así como yo tengo que responder ante los diputados que decidieron en su momento confiar en la gestión que he realizado hasta este momento. Eso me implica a mí que tengo un doble compromiso con los diputados que no votaron. ¿Por qué? Porque quiero que, con las acciones que va a emprender la Fiscalía de la República, demostrarles que el día de ayer al no votar por mí cometieron un error".

Advierte a periodistas analizar "sus conductas"

Delgado descartó que vaya a iniciar investigaciones surgidas tras lo expuesto en investigaciones periodísticas, así como hizo una serie de advertencias a los periodistas.

"Aquí no se trata de que vamos a ir a recortar una noticia periodística y vamos a empezar una investigación contra una persona. Se trata de que procesos de investigación sean los adecuados", dijo.

Agregó que "no se trata de andar mencionando que existen supuestos grupos anfimafia o de investigación o no sé, que son creados o solamente figuran en la mente de malos fiscales que ya dejaron la institución".

"En realidad, tampoco es que una investigación va a ser una presentación de power point que cualquier persona puede manipular. Tampoco se trata de andar mostrando evidencias protegidas ante mandato judicial y que le compete únicamente a la Fiscalía General revelarlas ante la autoridad correspondiente. Creo que deben analizar cuáles han sido sus conductas cada uno de estos periodistas", advirtió.

El fiscal continuó diciendo: "Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que empiecen a generar una bola de especulaciones, sin ningún sentido; señalando, por ejemplo, grupos de investigación que nunca existieron en el interior de la Fiscalía, porque creo que como fiscal general, si veo una mentira y descubro que es una mentira, lo tengo que señalar. No se vale andar jugando de esa forma con la institucionalidad del país, no se vale andar tirando cualquier tipo de porquería disfrazada de noticia periodística a la Fiscalía General de la República, porque la oficina del fiscal general de la República se tiene que respetar, porque nosotros somos los encargados de hacer cumplir la ley, y esa ley se les aplica a todos, independientemente sean funcionarios, sean periodistas, sean una persona común y corriente".

"Me debo a las personas que decidieron confiar y darme su apoyo para ejercer este cargo", reiteró más tarde.

Entre otras cosas, Delgado dijo también que no está dispuesto a "ceder un centímetro de la soberanía nacional simplemente por quedar bien con un embajador o embajadora".

El mes pasado, cuando la embajadora estadounidense Jean Manes anunció su retiro de El Salvador, lamentó la falta de colaboración de las autoridades salvadoreñas en la extradición de los cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha MS-13.

Fue Delgado un funcionario que abogó por no extraditar al cabecilla Armando Elú Melgar Díaz, alias "el Blue", mediante un escrito de 17 páginas enviado el 7 de septiembre a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, y al cual tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA.

Delgado fue impuesto en el cargo y su antecesor destituido mientras la Fiscalía General de la República llevaba adelante una investigación por corrupción contra funcionarios del actual Gobierno, por uso irregular de fondos durante la pandemia. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) presentó varios avisos de corrupción que avanzaron a dichas investigaciones, pero su colaboración fue suspendida a la llegada de Delgado. Además, manifestó que iba a corregir errores de su antecesor.