Rodolfo Parker: "Una CICIES no puede ser convertida en un 'game boy'"

Los diputados Rodolfo Parker (PDC) y Jorge Schafick Hándal (FMLN) aseguraron ayer que el anuncio hecho por el portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, de que el organismo recibió una carta de parte del gobierno salvadoreño solicitando apoyo para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIES) obliga a que dicha instancia sea aprobada por la Asamblea Legislativa dado que es el único ente del gobierno establecido para firmar convenios internacionales.

"Nos sentiríamos complacido si Naciones Unidas estuviese en la voluntad de entrar a fortalecer nuestras instituciones y en este caso en cuanto al combate al flagelo de la constitución, pero entiéndase, en el marco constitucional, una CICIES no puede ser convertida en un ‘game boy’, bajo ningún punto de vista. Para que sea una CICIES de verdad tiene que pasar por la Asamblea Legislativa", adujo Parker quien manifestó que el único proyecto de CICIES conocido es el que ha presentado el PDC.

Hándal señaló que en este tema como parlamento no se ha conocido ninguna propuesta por escrito sobre facultades o estructura que podría tener la comisión.

"Ese es otro que no hay papeles. Ya parece indocumentado este Gobierno, porque no presenta papeles", señaló el efemelenista al tiempo que indicó que las Naciones Unidas han advertido que "estudiarán minuciosamente" la solicitud sin dar una respuesta definitiva.

"La ONU no le ha dicho ya estuvo, tampoco la Organización de Estados Americanos (OEA). No es cierto que ya lo tienen todo aprobado. La OEA sabe que algo de ese calibre tiene que pasar por el órgano que lo aprueba que es la Asamblea Legislativa, lo mismo sabe la ONU. No es cierto que solo porque yo digo, pido y hago ya se hizo", argumentó Hándal.