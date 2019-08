Rolando Alvarenga: “En ARENA las aguas han comenzado a bajar”

Rolando Alvarenga dice que tomó el mando de ARENA de rebote y en uno de los momentos más complicados: después de la tercera derrota en elecciones presidenciales de manera consecutiva y a la espera de unas elecciones internas con las que se busca la reunificación de un partido que vive en la actualidad cuatros procesos a igual número de diputados y guerras dialécticas en redes sociales entre algunos de sus miembros.

Sin embargo, quien fuera el director de Ideología del partido de derecha asegura que "las aguas han comenzado a bajar" y sus diversos sectores han puesto por encima los intereses partidarios previo a las elecciones internas del próximo 25 de agosto.

"Es de reconocer que en un periodo muy corto, de 11 meses pasamos de ganar 37 diputados y 139 alcaldías a perder una elección presidencial, y esto dejó muchos aprendizajes, pero también generó ansiedades y preocupaciones en toda la estructura y los simpatizantes y eso es parte del ruido que se ha venido escuchando", señaló Alvarenga, quien suplió la salida de Mauricio Interiano, en mayo pasado.

De cara al futuro, según el presidente del COENA, los diversos sectores del partido "ya han entendido que se tiene que cambiar no solo la forma de hacer política, sino que todo el mundo está cambiado y el país también".

Las tecnologías, las formas de entender las comunicaciones, el tipo de mensaje a dar, así como las nuevas generaciones son algunos de los aspectos que pone como ejemplo para la modernización del partido.

Y es que a su criterio para lograr esa modernización se hace necesario que sean esas nuevas generaciones las que "tomen el rumbo que debe dársele al partido", algo que no calificó como algo que no es fácil "por todos los principios y valores que nos unen, pero no todos pensamos igual y eso nos debe enfocar en tomarnos las cosas con calma".

Para Alvarenga "el ruido" que se dio alrededor de ARENA luego del 3 de febrero en conjunto con las voces que lo ponen como un partido "que ha iniciado el principio del fin" afectaron al partido y son algunos de los aspectos que debe cambiar la nueva dirigencia, la cual tomará posesión en la Asamblea General que se desarrollará en septiembre.

Seguir como oposición

El presidente de ARENA también valoró la posición de oposición que debe jugar el partido frente al actual gobierno, dado los balances y pesos que entran en juego en la política.

"Es importante entender ese juego de pesos y contrapesos, y por eso es muy difícil creer esas voces que dicen que ARENA ya murió. Por el contrario, somos un partido fuerte, pero que sí tiene que cambiar muchas cosas de cara a las elecciones de 2021, porque todavía ahí vamos a ser una fuerza contralora o de oposición", aseveró.

Y ante ello expresó que es importante para el futuro del partido que la dirigencia que llegue a estar al frente luego del 25 de agosto conozca el rol que debe jugar y las decisiones que debe tomar.

Sobre ellas, Alvarenga manifestó que esperaba una mayor participación de planillas, al menos tres, aunque el número depende de lo que está sucediendo internamente en el partido y el que haya dos tampoco es de lamentar porque las calificó como "dos buenas planillas", lideradas por "dos buenos dirigentes".

Incluso aseguró que aunque se hubiese presentado una sola planilla ya "los estatutos del partido contemplan la posibilidad de que solo surja una planilla y aun en ese caso tuviéramos que hacer elecciones que tenía que ganarlas con 50 % más uno".