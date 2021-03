Rolando Javier, el joven creador del "disputado" retrato de Bukele que se hizo viral por una broma

Su nombre completo es Rolando Javier Gallardo Menjívar, tiene 20 años, y hace algunos días, su caso, su tendencia en redes sociales, luego que salió a pelear sus derechos de autor de un retrato que con sus manos elaboró para regalar al presidente Nayib Bukele. En Twitter es @JavierG2019, en Facebook y Youtube es Xavi Arts y en Instagram es dibujos_Xavi. Los "impostores", Pastor Guru, en Facebook y @mitreminio así como @alfredinsky, en Twitter, son cuentas no afines al Gobierno y a manera de broma publicaron que el dibujo de Bukele con su hija Layla, en brazos, era de autoría. Por ello, Rolando Javier salió al paso y trató de demostrar que la "obra" era suya y de nadie más, y que su objetivo era regalarla al presidente, encontrarse con él y dársela en las manos.

@alfredinsky, siguió en principio la broma de @mitreminio pero tras ver el afán de Gallardo decidió ponerle punto final al explicarle que solo lo estaban molestando; sin embargo, ni él ni otros usuarios tuvieron éxito en la aclaración.

"Han sido días un poco estresantes porque me querían regalar mi dibujo y me estaban acusando de que yo me había robado ese arte y que era de otra persona, pero aquí he demostrado que es mío, que yo lo he hecho y que no lo he robado a nadie", comentó el joven, quien vive en la urbanización El Limón, Soyapango. El artista, así como miles de salvadoreños de su edad, menores que él o un poco mayores que él, tienen talento y también tienen sueños que quieren cumplir en este terruño que se llama El Salvador. "Mi primo David fue el que vio la publicación y me llamó, por lo que rápidamente fui a Twitter y comenté que el retrato era mío y no de ese tal @alfredinsky, pero muchos no me creyeron y me tildaron de ladrón", agregó el joven, quien sueña con seguir estudiando, tener una computadora y aprender inglés.

La Prensa Gráfica se reunió con @JavierG2019, para hablar de su caso, y el muchacho, con portafolio en manos, demostró que es el creador del disputado retrato de Bukele y de su hija. "Me gustaría dárselo ya que lo cree para él. Tengo dos fotografías más que he visto y de las que también quiero hacer otros retratos. Una es de Layla, más grande, a quien quiero dibujar en blanco y negro, y otra de la familia, del presidente Bukele, su esposa y de Layla, los tres juntos", agregó.

Rolando Javier no está interesado en la política, pero le gusta la forma de gobernar del mandatario. Pero su talento no es solo el retrato. El dibujante nato, quien se interesó en este arte desde la edad de 8 años, es autodidacta. Las horas en que no está ayudando con los deberes de la casa los utiliza para dibujar y crear. "Vivo con mi mamá, que en realidad es mi abuela, y luego de ayudarla a ella en las cosas de la casa me dedico a dibujar, pintar y crear", amplió el cuscatleco.

Su abuela mamá es Blanca Estela, quien tiene 64 años. "Me crié con ella, por eso la quiero como a una mamá. En la casa vivo con ella y con mi abuelo Rolando", amplió el muchacho. Pero lo del dibujo no es una simple forma de entretenerse y de pasar el día. Gracias a su talento nato, desde hace algunos años recibe "encargos"como él mismo los llama, y de esa forma gana entre $10 y $20 dólares por creación.

Javier Gallardo el joven detrás del retrato del presidente Bukele

"El poco dinero que gano lo uso para comprar el material, como colores, lápices, hojas de papel, para algunas cosas mías, pero también ayudo en la casa", explicó el soyapaneco. De esa forma sigue creando, tanto, que según él, sus dibujos e ilustraciones superan los cien. Su gran deseo es lograr una beca para ir a estudiar al extranjero, ya que en El Salvador no hay academias que imparten dibujo del tipo que él hace. "México y Estados Unidos son los lugares en los que se puede aprender más, por lo que me gustaría una beca para ir a aprender más", declaró.



Por el momento, a pesar de tener 20 años, Rolando Javier no estudia, ya que por motivos ajenos tuvo que dejar las aulas, por lo que su proceso académico se ha quedado en el noveno grado. "No puede seguir, ya que tuve un problema, pero sí me gustaría seguir", agregó.

Además del retrato humano, al joven le gusta crear y recrear figuras de anime y manga. El portafolio de trabajos lo tiene lleno de figuras de este tipo, y entre ellas también incluye el retrato de Nayib Bukele, el que algún día quiere entregárselo.

La primera vez que Rolando Javier publicó el dibujo del presidente con su hija fue el pasado sábado 20 de marzo, y lo hizo en la cuenta de Facebook llamada "Noticias 4 Visión", que tienen miles de seguidores, por lo que decidió mostrar su dibujo acompañado de un mensaje para el mandatario. "Hola, mi nombre es Javier, tengo 20 años, hice este dibujo para el presidente y quisiera entregárselo. Las opiniones y reacciones sobre que el dibujo de su autoría están divididas, algunos le creen y otros no, por lo que con portafolio y su caja de lápices, colores y marcadores quiso demostrar que su talento es cien por ciento legítimo.

La figura de un coco que aparece en el libro "Silabario" fue su primer dibujo. Luego encontró un álbum de diseños de ropa de su mamá abuela que le llamó la atención. Los primeros trazos los hizo con un lápiz barato, de los que se llevan a la escuela, y sus primeros lienzos eran hojas de papel bond, pero poco a poco fue tomando su talento más en serio hasta que compró su primera caja de colores especiales, que le costó $12 dólares.

"Reuní $9 dólares y un amigo me regaló $3 y con eso pude comprar mis primeros colores especiales, fue en 2017, pero ahora me ayudo bastante cuando me encargan trabajos, con eso voy comprando más material", finalizó. En su desesperación por demostrar que el disputado retrato era suyo, recurrió hasta la cuenta de Facebook que maneja el venezolano Esteban Art, en la que luego de contar su frustración muchos creyeron su versión y le pidieron a los impostores reconocer su plagio, algo que ya han hecho junto a otros usuarios de Twitter, al tratar de explicarle -en vano- al joven que se trataba de una broma, pues según las publicaciones de dichas cuentas no son simpatizantes de Bukele.