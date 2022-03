Romeo Auerbach: “Si ellos creen que esa es la forma de resolver que el país no apoya, realmente están equivocados”

El diputado de GANA Romeo Auerbach intentó minimizar las reacciones internacionales al silencio que el gobierno de Nayib Bukele ha mantenido sobre la invasión rusa a Ucrania, al dar a entender que Estados Unidos no es coherente con las resoluciones de las Naciones Unidas.

Auerbach intentó evadir el referirse a la sugerencia del senador demócrata Bob Menéndez de revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y El Salvador, aunque acabó sugiriendo que este podría ser una especie de chantaje, pero que no tendrá efecto: “Si ellos creen que esa es la forma de resolver que el país no apoya, realmente están equivocados, porque esa no es una forma”.

Previo a eso, el legislador de GANA consideró que Estados Unidos tiene que definir su posición sobre las resoluciones de la ONU. “¿Quién entiende a Estados Unidos, si a ellos las resoluciones de la ONU no les interesan? Porque hace un año 187 países votaron por condenar a EUA por el bloqueo a Cuba. 187. No 141. Solo hubo cinco países que no: Colombia y Ucrania, que es bien chero de ellos; y tres que votaron en contra: Brasil, Israel y Estados Unidos”, apuntó.

“Entonces, a Estados Unidos les interesan las resoluciones de las Naciones Unidas o no les interesan, porque el bloqueo sigue a Cuba. Y entre los 187 países que lo condenaron está Francia, Inglaterra, Alemania, España, Canadá, Australia. Creo yo que primero deberían decir Estados Unidos, no me quiero meter en su política interna, si las resoluciones de las Naciones Unidas las toman en serio o no”, indicó.

Después, Auerbach criticó a los legisladores que han mostrado solidaridad con las víctimas de la invasión y han condenado al hecho al señalar que no conocen el contexto del conflicto.

“Los que opinan aquí, ni conocen el contexto histórico de esa guerra. Hay gente que comparaba al presidente de Ucrania que era de una forma similar al presidente Bukele, aquello de lo mediático y que estaba teniendo popularidad; y hoy estos apoyándolo, ni cuenta se dan”, criticó.

Luego, sobre la posibilidad de que sea estudiado el TLC, Auerbach dio a entender que esto podría ser una especie de medida de presión.

“Ahí está hablando (Menéndez) con un tipo de agenda muy peculiar o grupal el senador Menéndez, pero si ellos creen que esa es la forma de resolver que el país no apoya, y usted sabe que los TLC benefician a las poblaciones, si ellos creen que esa es otra forma pues realmente están equivocados, porque esa no es una forma”, sentenció.

“En qué le afecta a Estados Unidos esta resolución donde El Salvador no apoyó a Rusia: se quedó neutral. ¿En qué le afecta? Si a Estados Unidos las resoluciones de las Naciones Unidas no les interesan”, insistió.