"Romero ya ha preparado el ambiente del proceso de Rutilio

Edwin Henríquez, el vicepostulador de la causa de canonización de Rutilio Grande dice que hay coincidencias contextuales con la de san Óscar Romero y eso colabora con el proceso que se está llevando en el Vaticano.

Pasado el primer año de la canonización, ¿cómo valora la iglesia el proceso que se ha seguido en El Salvador?

Como decía el cardenal (Gregorio) Rosa Chávez este año ha sido un tsunami de la fe y de una implicación mundial; eso es lo que hemos visto, como muchas personas manifiestan su devoción a monseñor Romero; han continuado las visitas a los lugares de su martirio, a los lugares que son conmemorativos de su persona; se ha realizado ya por tercer año consecutivo la caminata desde la tumba a la cuna del profeta, en el mes de agosto. Las visitas de personas a la cripta de la catedral y la capilla del hospitalito van en aumento, aquí mismo al arzobispado han venido delegaciones de Australia y manifiestan el deseo de tener una formación en la doctrina de Romero.

¿Tiene la iglesia una medición de visitas a la cripta, al hospitalito y Ciudad Barrios?

En cada lugar hay libros de visitas. No lo hemos unificado, pero al hablar con las personas que son las encargadas nos cuentan como aumentaron las visitas de delegaciones. Por ejemplo una delegación de sacerdotes jesuitas viene a la UCA, hacen el recorrido de los mártires. La visita al Paisnal es de carácter obligatorio. Una delegación de salvadoreños de Los Ángeles viene del 9 al 16 de octubre y van a estar aquí en el país con el plan de hacer la ruta martirial. Ir a Ciudad Barrios, a Santiago de María, a la Divina Providencia, a la cripta, a la UCA, al Paisnal, Chalatenango. Son salvadoreños que viven en Los Ángeles pero vienen al país para hacer esta ruta.

¿El proceso de canonización de monseñor Romero arrastra el proceso de beatificación del padre Rutilio?

Cuando fue beatificado monseñor Romero en el año 2015 escuchamos una frase que algunas personas cercanas le atribuyen al papa Francisco, que el milagro del padre Rutilio Grande es monseñor Romero. Las dos figuras tienen que ir juntas, no se puede entender una sin la otra. No podemos hablar de ese monseñor Romero entregado a los pobres, entregado a la iglesia, entregado a su vocación y a su martirio si antes no vemos como la amistad del padre Rutilio lo motivó.

Cómo fenómeno social es más conocido Romero que Rutilio.

Hablamos del tema de un obispo y un sacerdote. Ciertamente a nivel social es más conocido un obispo. La figura de monseñor Romero es la que sobresale a nivel universal, pero también la del padre Rutilio Grande va muy unida a él.

El cardenal Gregorio Rosa dijo en una ocasión que el país tendría que estar listo para una visita del papa Francisco, en alusión a que se debe cambiar la realidad violenta de los salvadoreños inspirados por Romero.

Una visita del papa ya toca (ríe), contando cuando fue la última de san Juan Pablo II y viendo como el papa Francisco ha visitado otros lugares que tenían visitas más recientes que el nuestro.

Yo creo que sí a El Salvador le caería muy bien una visita del papa Francisco en cuanto a fortalecer la fe de los cristianos, pero también en cuanto a hacer una llamada a los salvadoreños para fijar sus ojos en Dios, porque eso es lo que quería monseñor Romero de quien encontramos en su predicación esa llamada a que vivamos como hermanos.

¿Cómo funciona Romero santo en el país si seguimos con serios problemas de violencia social, marginación, exclusión, corrupción?

Monseñor constantemente dijo ¿por qué el rico no ve en el pobre un hermano? ¿por qué el militar no ve en una persona del pueblo a un hermano? ¿por qué el trabajador no ve en el patrono un hermano? Siempre se ve a alguien con el que se compite o se lucha y este país necesita algo de fraternidad para superar la violencia, los crímenes, la corrupción.

¿Qué se ha hecho en este año para difundir la doctrina de Romero? ¿Qué pasó con la idea que se planteó de pedir al Vaticano el convertirlo en doctor de la iglesia católica?

La figura de monseñor Romero, digamos así, el mundo la sigue descubriendo y por ende sigue creciendo, porque es un mártir contemporáneo, es uno de los mártires del Concilio Vaticano II, y la fuerza que tienen los mártires es que se asemejan a Jesús por entregar la vida por los demás, eso nos llama la atención; esa radicalidad de la fe es la que necesitamos hoy en día para mejorar. ¿Qué se hace hoy en día? Pues esta oficina de canonización continúa difundiendo la devoción, preparando las celebraciones; ya se prepara el 40 aniversario de su martirio que será en marzo de 2020, prepara afiches y estampitas porque llegan peticiones de como rezarle, se estudia cómo transmitir su pensamiento en la educación, que se logre instituir una cátedra, también en los seminarios y entre los laicos.

¿Y como se refleja Romero en esta sociedad?

La realidad de monseñor Romero es actual, es un punto de referencia para vivir una fe que cambia una sociedad, una fe que de verdad está encarnada, porque lleva a la persona a que fije sus ojos en el ser humano y hay que respetar sus derechos, hay que hablar de los trabajadores, hay que hablar de los niños, de los enfermos, de la mujer.

Ese es el monseñor Romero, iba a decir que nos encantó, pero ese es el monseñor Romero que a todos nos muestra el camino de Jesús, el respeto a la dignidad de la persona. Es el monseñor Romero protector de los pobres, de los derechos humanos que en el mundo entero, católicos y no católicos, sorprende como lo veneran.

Aún con todos estos hechos todavía hay resistencia hacia él.

Podemos decir que gracias a Dios hay libertad de expresión y cada uno puede expresarse. El creía en la libertad de expresión. Es muy bueno que cada uno pueda expresarse. Como hombre de fe le puedo decir que Jesús fue amado pero también fue criticado. Los fariseos que son los que lo querían verlo caer prepararon el camino para verlo colgado de una cruz, asesinado, Jesús fue asesinado.

Todos los que siguen a Jesús, los que predican la verdad, los que predican el amor, reivindican los derechos humanos de las personas, estarán en el camino de ser amado por unos y odiados por otros. Pero como digo, eso está también dentro de la libertad de expresión, porque al final de lo que se trata de conocer la verdad.

¿La iglesia católica salvadoreña actual que tan comprometida está con la doctrina de Romero?

El milagro de monseñor Romero viene también a poner los pies sobre la tierra de cómo vivir nuestra fe. Fue un milagro que salva la vida de una mujer (Cecilia Flores de Rivas), una mujer que también ama la vida, estuvo en un embarazo de riesgo, el milagro habla de la alegría de un esposo al ver su esposa que se salva la muerte, habla de la alegría de unos hijos al ver a sus padres juntos, habla de una familia. El milagro viene como a decirnos a los salvadoreños hay que cuidar la familia, hay que cuidar la vida y claro que la familia hoy en día está siendo atacada; si vamos a hablar de falta de trabajo, si vamos hablar de nuestra juventud, si vamos hablar de la violencia. ¿Al final quien es el que llora todo esto? Es la familia. Que falta educación, que falta esto, que falta salud, ¿quién es la que llora todo esto? La familia que cuida a sus enfermos, que cuida a sus hijos para que no haya una mala influencia, que no haya mala educación en ellos, que no pierdan el tiempo, que sean personas de bien. Entonces yo veo en el milagro de monseñor Romero como un resumen de su pensamiento diciéndonos que es importante el ser humano y en todo momento la familia.

El ministerio de Educación ha colocado en el calendario escolar el día de San Romero de América, el 24 de marzo, pero solo está ahí marcado. ¿Hay acercamientos con el ministerio de educación para colocar en la currícula la doctrina?

La iglesias gracias a Dios cuenta con escuelas, colegios católicos y universidades, digamos que allí el esfuerzo es más efectivo y más claro para poder presentar la doctrina de monseñor Romero; lógicamente el deseo es que esté presente en la educación pública para todos los salvadoreños, y eso requiere unos trámites que van a llevar un tiempo. Sabemos que existe un interés de que el pensamiento de monseñor Romero acompañe a las nuevas generaciones y que esté incluido en una materia de la currícula de estudios a nivel de todos los centros educativos, pero cuando se va a dar no veo tan fácil de decirlo, pero si hay un interés por hacerlo.

No se puede hablar del primer año de canonización de Romero sin pensar en Rutilio ¿Cómo va el proceso? El papa dijo a la Compañía de Jesús en enero que todo va bien, adelantado, aquí se dice que va bien, pero en qué momento está realmente.

Monseñor Romero nos ha ayudado a conocer el proceso de canonización, en concreto el del martirio; que es una vía un tanto más rápida que las virtudes heroicas. Se realiza la fase diocesana en la que se reúnen testimonios, escritos, testigos, factores que prueben la vida de virtud y se envía a Roma todo empaquetado en cajas. La fase romana es abrir las cajas y estudiar todo. Primero los teólogos, después los obispos y por último los cardenales, que son las diferentes comisiones, después de los cardenales pasa al papa. El milagro de un mártir es su martirio. ¿El padre Rutilio donde se encuentra? En un 70 %, ya pasamos la fase diocesana y las cajas se enviaron a Roma y se han abierto. Esperamos las otras fases, pero los pasos no se van conociendo, vamos a conocer cuando el cardenal (Giovanni Angelo) Becciu (prefecto de la Congregación de los Santos) vaya a la audiencia con el papa.

Estamos en los últimos cuatro pasos y arroja muchas luces, ya se abrieron las cajas y están trabajando sobre ellas.

¿Romero allana el proceso de Rutilio? Con la canonización de Romero se descartó que fuera comunista, que fuera militante, que fuera agitador, que su doctrina se salía del evangelio. ¿Este proceso en Rutilio podría ser más fácil?

Una parte del proceso es distinto, pero si hay cosas en común que es el contexto político, contexto social o el contexto de la iglesia , eso es el mismo, si ya se conoció el de monseñor Romero entonces eso es un paso adelante, pero tendrán que conocerse las particularidades, por ejemplo, esto lo dice monseñor (Rafael) Urrutia que hay que ver a Rutilio Grande como el patrono de la misión permanente, eso no lo decimos de monseñor Romero, decimos el protector de los pobres, el defensor de los derechos humanos, el mártir de la fe; de Rutilio Grande decimos el evangelizador de la misión permanente, que es la figura de un sacerdote en una parroquia, en una comunidad, donde tiene gente que no sabe leer ni escribir, gente con problemas de laborales, con cultivos de la tierra, con problemas de salud, es otro ambiente distinto el del padre Rutilio Grande, pero si hay cosas de monseñor Romero que ya han preparado el ambiente del martirio del padre Rutilio grande.