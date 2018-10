Romero y Pablo VI unidos

Edwin Henríquez / Director de la Televisión Católica

En el Vaticano aún canta las glorias de sus santos y mártires canonizados el pasado 14 de octubre en Roma. Hemos visto los lienzos de san Pablo VI muy cercano al de san Óscar Romero y así fue en vida de 1970 al 1978. San Pablo VI es el papa que concluyó el Concilio Vaticano II y relanzó la gran misión evangelizadora de la Iglesia. Es el papa que visitó por primera vez los 5 continentes.

También este papa tuvo al menos cuatro bulas para san Óscar Romero, y con cada nombramiento lo conoció más y más. Fue Pablo VI quien eligió para obispo y a la vez lo nombró obispo auxiliar de San Salvador en el 70. Luego en el 74 llegó una nueva bula, el papa lo nombra obispo de la diócesis de Santiago de María y por último el 3 de febrero de 1977 llega la última bula, Pablo VI lo nombraría arzobispo de San Salvador. Romero a su vez cultivó mucho esta amistad con el papa, rezando por él, viviendo la comunión con su doctrina. Así fue como visitó Roma en junio de 1978 para celebrar con él los 15 años de la elección y coronación como papa. Pablo VI falleció ese año el 6 de agosto. Monseñor Romero dio la triste noticia en medio de la fiesta del Divino Salvador del Mundo. Ahora la Santidad los ha vuelto a juntar en Roma y allá en el cielo.

El 2 de julio de 1978 en la catedral de San Salvador, en su tradicional y tan esperada homilía del domingo, al regresar de Roma y estar con Pablo VI, expresó su fidelidad al papa y cómo al saludarlo experimentó una confirmación para su trabajo pastoral: "Allá en Roma, la información, los diálogos detenidos y serenos con los representantes de la autoridad central de la Iglesia. Las aclaraciones en algunos malos entendidos o surgidos de informaciones falsas o interesadas; la presencia mía me pareció tan providencial que le doy gracias al Señor, para que allá donde ya saben cómo amo y soy solidario de la Sede del sucesor de Pedro, no podían dudar de mi fidelidad al papa. Y he ratificado una vez más que moriré, primero Dios, fiel al sucesor de Pedro, al Vicario de Cristo".

Les decía: "No olvidaré, por eso, aquel momento precioso en que el papa, después de recoger las informaciones de todos sus Dicasterios, formando como una síntesis de lo que él tiene que decir en la breve audiencia al obispo que llega a visita Ad Limina, recoge unas palabras de aliento, unas palabras de consuelo, de fortaleza que llegan a sentirse en el corazón del pastor como el carisma que Dios le ha encargado a Pedro y a sus sucesores: ¡Confirma a tus hermanos! Eso traigo ahora, queridos hermanos. Una confirmación, una ratificación una palabra de aliento, de bondad, de comprensión de aquel dulce Cristo de la Tierra: el papa".

"Estrechándome las manos con un cariño y una fortaleza de quien se siente sostén de todos los Pastores y de toda la Iglesia universal, me aconsejaba y me ayudaba a seguir siendo fiel a ese ministerio en servicio de este pueblo: ‘Es un pueblo –me decía– que lucha por sus reivindicaciones, busca un ambiente más justo. Y ese pueblo hay que amarlo, hay que ayudarle. Tenga paciencia, tenga fortaleza, y ayúdeles. Y dígales que el papa lo ama, lo quiere y sigue sus vicisitudes; pero que jamás busque soluciones en la violencia irracional, que jamás se deje llevar de las corrientes del odio. Que trabaje en construir la unidad, la paz, la justicia sobre la bases de Dios, sobre las bases del amor’. Y qué gusto me dio decirle entonces: ‘Santo Padre, esa es mi predicación. jamás el odio, aunque la calumnia lo asegure, jamás la violencia’. Su palabra de orden del primero de enero de 1978 ha sido para mí una clave de mis predicaciones: No a la violencia, sí a la Paz".