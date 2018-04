Ronald quería que lo arrestaran por no portar documentos y por eso decapitó a dos hombres

Ronald Alexander López Hernández, de 26 años, fue acusado hoy formalmente por el asesinato de un hombre a quien decapitó en el centro de San Salvador y durante su encuentro con los medios de comunicación relató por qué cometió este crimen y otro igual en San Martín por el que aún no se le acusa.

López fue llevado hasta el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento por el asesinato de Rogelio Cabrera Gómez, de 64 años, cometido en la madrugada del jueves 5 de abril en la 3 º calle poniente y 17 º avenida norte de la capital.

Escena del asesinato en el centro de San Salvador. Foto LPG/Fréderick Meza

"Él extraoficialmente ha confesado ante los medios que él también es el autor del homicidio del individuo decapitado en San Martín, pero en este caso está siendo acusado solo por un delito", explicó Ulises Marinero, jefe de Comunicaciones de los tribunales, quien contó que la audiencia inicial fue programada para el lunes 9 a las 11:00 de la mañana en el mismo tribunal donde hoy fue acusado.

López Hernández dio su versión de los hechos a los medios de comunicación y detalles de lo que lo motivó a cometer "la reacción", como le llama a las dos decapitaciones que cometió.

"El problema fue el trato. Cuando yo quise reaccionar para saber donde estaban mis documentos de identidad y mi NIT ya era tarde, solo la policía me podía ayudar. Fue por eso la reacción que tuve", dice. "Como yo le dije, cuando vine a reaccionar fue para que me detuviera la policía, porque no andaba documento DUI ni documento NIT", continúa contando.

El homicida de dos hombres dice que tuvo que asesinar para poder ser arrestado por la PNC por no tener documentos de identidad. Foto LPG/Fréderick Meza

"Es que cuando uno quiere ayuda de la Policía, uno no puede decir, voy a marcar el 911 y voy a hacer que vengan y me detengan, sino que uno tiene que cometer un delito para que le pregunten por qué razón fue que lo cometió", dice convencido.

"¿Entonces aceptás que mataste al de San Martín también? ", le preguntan. "Se puede decir que fue por tener atención policial por falta de documentos", responde. "¿Se arrepiente? ", le cuestionan. "Es que no, porque ya me detuvo la Policía y sabe que no ando documento de identidad ni documento NIT", se justifica.

"Cualquiera que perdiera su documento de identidad, su NIT, ¿cómo reaccionaría cualquier persona? 'Va, se me perdió mi documento NIT, quiero que me pare la policía, no puedo irme a una delegación y decir que se me perdió porque solo me van a decir vaya al Ministerio a que le den otro nuevo'", prosigue.

Según lo que cuenta, dice que decapitó a su vecino en San Martín "por lo mismo, por los documentos", y que "como la policía no me detuvo ni llegó al lugar" se fue hacia San Salvador "para ver si veía un familiar o conocido que podía andar mis documentos". Dice que ya ahí se encontró con unos policías. "Yo tratándoles de explicar que si me podían ayudar en forma adversa, como decirle no refiriéndome a lo sucedido (primer homicidio), ni a ellos, y me dijeron 'nombre, andate, ya está bien noche'. Me fui vea", recuerda.

Ronald López, quien es acusado por el homicidio de una persona a quien se presume también violó estando ya fallecida @miCheroSV @prensagrafica pic.twitter.com/K09YKmKiiR — franklin zelaya (@zelayafranklin) 7 de abril de 2018

Dijo que fue entonces cuando decapitó a su segunda víctima. "Eran ya las 10 de la noche y sin documentos, tenía que esperar que la policía me detuviera... no, mejor yo reaccioné de esa manera, porque los documentos son importantes, a cualquiera le interesan", contó.

En otra parte de su relato, mencionó lo que parece ser un videojuego y su relación con lo que a él le sucedió: "Como acuérdese que uno aprende cosas militares en tanto ejercicio en la tele (...) uno aprende conocimiento, estrategias, de leyes, reacciones". "Imagínese si usted estuviera en esa película, y se le pierde un su documento de identidad, la primera reacción que haría es un homicidio, para que lo pare el intendente. Acuérdese que un usuario tiene una licencia virtual, y si pierde la licencia virtual, ¿cómo haría ahí si lo para el intendente? 'Llévenselo, sáquenlo para otro planeta, para un nuevo mundo'".

CAMBIO DE ROPA

Según la PNC, López desnudó a su segunda víctima y se puso su ropa ensangrentada. Incluso dicen que intentó prácticas sexuales con el cadáver. Cuando se le pregunta sobre esto al homicida, este responde que lo último es falso y se ríe.

En cuanto al cambio de ropa, dice que no recuerda lo que sucedió. "Como yo solo sé andar con shorts, va. En el momento que vine yo a reaccionar, andaba yo con pantalón azul y camisa blanca. Fue cuando me puse a pensar por qué andaba con esa ropa yo en el centro. Y ya no pude correr porque ya andaba manchado de sangre, fue en el momento en que yo reaccioné", dijo.

Momento en que Ronald López fue capturado tras cometer su segundo crimen. Foto LPG/Fréderick Meza