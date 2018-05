Rosa Chávez: “El papa me dio algunas pistas”

“Éramos tres en la audiencia con el papa”, dice el cardenal Gregorio Rosa Chávez, en una crónica que escribió para el Arzobispado de San Salvador, tras el encuentro con el sumo pontífice el lunes anterior. El obispo salvadoreño hace alusión a la presencia del beato Óscar Romero. Allí hablaron de la próxima canonización, de la fecha y el lugar, allí, dice Rosa Chávez, Francisco le dio “algunas pistas”.

Los datos parecen apuntar a octubre, hipótesis que son las más desarrolladas por el significativo hecho de hacer una sola canonización junto al papa Pablo VI, como una alternativa de impulsar la doctrina social de la Iglesia católica, encarnada de manera similar en ambos personajes.

Rosa Chávez, sin embargo, no amplió las “pistas” que dejó escapar el pontífice sobre el consistorio que se realizará el sábado en Roma.

El cardenal aseguró que a la audiencia con el papa Francisco llevó una fotografía de Romero y un atril para que fuera colocada, un gesto que encantó al pontífice, según el relato enviado.

“El papa me daba unas pistas, pero no una cosa definitiva y no puedo tampoco revelar nada porque fue un encuentro confidencial, privado, no puedo decir nada más que fue una reunión muy cordial, muy cálida, muy fraterna”, asegura Rosa Chávez.

El obispo auxiliar de San Salvador ya había explicado antes el hecho inédito de que en Roma se junten Romero y Pablo VI, de los que él mismo explicó existía una relación maestro-discípulo; también había dicho que desde principios de mayo toda la atención en el Vaticano estaba centrada en el consistorio.

“El sábado me espera una experiencia única (el consistorio) en mi vida, voy a representar al país en esa ocasión y después de la ceremonia podemos contar al mundo lo que ha pasado”, dice en el texto enviado al arzobispado.

Pero no solo el papa parece lanzar “pistas” sobre la canonización. El postulador para la causa de canonización de Romero, Vincenzo Paglia, ya había dicho anteriormente a LA PRENSA GRÁFICA que “la relación entre Romero y Pablo VI fue verdaderamente única. Si la canonización tiene lugar en la misma celebración, sería verdaderamente providencial”.

Antes también había dicho que su apuesta era para una ceremonia en la Santa Sede: “Casi total seguridad, serán canonizados juntos a finales de octubre durante el Sínodo de los obispos”.

Lo que está claro es que el consistorio del sábado tendrá a dos salvadoreños: a Romero, del que se sabrá fecha y lugar para la santificación, y a Rosa Chávez: “El papa me espera el sábado para esa reunión de cardenales, donde se va a tratar los casos de canonización Pablo VI, en primer lugar, Monseñor Romero, después”.