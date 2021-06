Rosa Chávez: "Esperamos que exista diálogo porque es un tema de vida o muerte”

El cardenal Gregorio Rosa Chávez reaccionó esta mañana ante la propuesta de Ley de Agua presentada por el Gobierno el viernes pasado y pidió a la Asamblea Legislativa que exista diálogo al respecto porque aseguró que es un tema delicado.

Además, espera que los representantes de la sociedad civil y de la iglesia sean tomados en cuenta en la discusión. “Se pretende que sea una ley que evite la privatización, eso es lo que pedimos desde la sociedad civil, pero hay muchas cosas que decir al respecto; hay 90 días para hablar sobre el tema y hay posturas muy claves desde la sociedad civil y de la iglesia. Esperamos que exista diálogo porque es un tema de vida o muerte", señaló.

Uno de los aspectos que llaman la atención del religioso es que la empresa privada no esté incluida en la propuesta hecha por el Ejecutivo. “La empresa privada no aparece en el texto, en nuestra propuesta si aparecía solo que no como ente rector, entonces será de los temas más discutidos en los próximos días”, mencionó.

Rosa Chávez dijo que la presentación de la propuesta es apenas el inicio y restan 90 días para que sea discutida y aprobada. Además, espera que muchos artículos que ya habían sido discutidos en legislaturas pasadas sean tomados en cuenta.