Rosa Chávez en Roma hasta anuncio de canonización de Romero

El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez permanecerá en el Vaticano hasta el consistorio del 19 de mayo, cuando el papa Francisco anunciara el lugar y la fecha del Beato Óscar Romero, del papa Pablo VI y de cuatro beatos más.

El cardenal que ya había externado antes de viajar que estaba entre el permanecer en Roma o regresar al país para recibir la noticia con el pueblo salvadoreño, aseguró que ayer recibió una invitación directa de Francisco para que estuviera en la ceremonia del 19.

"Al final del recorrido (por la Casa de la Alegría) el papa me dijo que me invitaba al consistorio del 19 de mayo y dio la orden de que me entregaran la invitación oficial, así que estoy invitado por el", agregó Rosa Chávez.

El sacerdote viajo el pasado 3 de mayo hacia el Vaticano, para visitar la parroquia que le fue asignada en Roma luego de que fue nombrado cardenal, en junio del año pasado.