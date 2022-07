Rosa Chávez insta a suspender régimen de excepción: "Hay otras herramientas legales para afrontar el problema"

El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chavez afirmó este jueves que el régimen de excepción impuesto desde finales de marzo no debe de continuar en El Salvador porque hay otras políticas públicas que el Gobierno puede implementar para combatir a las pandillas.

El país ya cumplió 100 días desde que la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción, como respuesta a la ola de homicidios ocurrido entre el 26 y 27 de marzo. En ese contexto, Rosa Chávez reiteró que la "violencia no se combate con violencia".

"Hay cosas muy claras para quien quiere ver con objetividad: uno es el dolor de las mamás de los jóvenes capturados, culpables o no culpables. Se pidió que se trate con mucho cuidado el tema y liberando cuanto antes a quienes son inocentes, y con humanidad al resto de los que estan detenidos. Son seres humanos, todo ser humano merece un trato digno. Han habido muchos excesos y está documentado, no hay que normalizarlo; hay que tratar de cambiar, porque está en juego la dignidad de la persona, sea culpable o inocente", dijo el cardenal tras ser consultado sobre la postura de la iglesia católica ante la captura de personas no vinculadas a pandillas.

Rosa Chávez también señaló que el tema de las pandillas es complejo. "Yo defiendo que la violencia no resuelve la violencia, solo el amor transforma a las personas; ese tema no está presente en la actual política oficial y se dice claramente que es una guerra. Ya vivimos una guerra y se terminó con el diálogo, creo que el tema merece un enfoque diferente al que se está dando", indicó.

"Pienso que debe suspenderse, hay herramientas legales para afrontar el problema sin tener que acudir al régimen de excepción. Cuando uno tiene una política, tiene que ir buscando lo más efectivo posible, por el momento no se ve señal que se piense cambiar de actitud y sigue el sufrimiento de la gente. Eso es lo que nos interesa, que la gente tenga más paz y esperanza, y por el momento lo que está sucediendo creo que no está contribuyendo de forma decisiva a lo que deseamos que pase en El Salvador" , agregó.

Rosa Chávez llamó a las autoridades a no estigmatizar a jóvenes que viven en comunidades vulnerables y a no fomentar los comentarios que promuevan la pena de muerte.