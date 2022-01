Rosa Chávez recuerda al oficialismo por qué importan los Acuerdos de Paz

El cardenal Gregorio Rosa Chávez lanzó ayer un contundente mensaje para reinvindicar la importancia de los Acuerdos de Paz, que el 16 de enero cumplieron 30 años de haber puesto fin a la guerra, en medio de una narrativa oficialista empeñada en desconocer su significado en la historia de El Salvador.

Rosa Chávez, en representación del papa Francisco, dirigió la ceremonia de beatificación del jesuita Rutilio Grande, los laicos Manuel Solórzano y Nelson Lemus, y del fray Cosme Spessotto, en Salvador del Mundo.

El cardenal inició su homilía recordando que los nuevos beatos son víctimas de la guerra y además representan a "innumerables mártires anónimos que forman parte de ese número simbólico de los 75,000 muertos que hemos llorado a lo largo de la lucha fratricida que nos desangró durante 12 años, y que terminó felizmente cuando las partes enfrentadas firmaron los Acuerdos de Paz".

Para dimensionar las heridas de la guerra, Rosa Chávez la comparó con "la gran tribulación" descrita en el Apocalipsis. "¿Cómo olvidar lo que este drama horrible trajo consigo? Odio, venganza, dolor, destrucción, terror, muerte, calumnias, estigmatización son componentes perversos de 'la gran tribulación' que (los beatos) compartieron con el pueblo indefenso", dijo. También recordó "los estigmas que marcaron injustamente a la mayoría de las víctimas. ¡Cuánto han sufrido miles de familias ante la calumnia, la difamación y el desprestigio inmerecidos que hicieron aún más fuerte su dolor!".

Desde el espacio reservado para representantes del Estado, lo escuchaban funcionarios de Nayib Bukele, quien ha llamado "farsa" y "pacto de corruptos" a los Acuerdos.

Diputados del oficialista Nuevas Ideas, que el 11 de enero votaron a favor de anular la conmemoración de los Acuerdos de Paz, también escuchaban las palabras del cardenal. A todos estos funcionarios, Rosa Chávez les recordó que están "llamados a ser instrumentos de diálogo y reconciliación mediante la búsqueda del bien común".

El vicepresidente Félix Ulloa y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quienes estaban entre los asistentes a la ceremonia, saludaron la beatificación y aseguraron estar en sintonía con las palabras del cardenal. También dijeron estar enfocados en "honrar a las víctimas" de la guerra.

Sin embargo, los funcionarios oficialistas han tomado decisiones contrarias a esa intención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en una reciente resolución sobre el caso El Mozote que en 2020 hubo funcionarios que obstaculizaron las diligencias judiciales, al no permitir inspecciones en archivos militares, por lo que exigió que se les investigue. Además, diputados de Nuevas Ideas votaron el año pasado por no escuchar las opiniones de organizaciones de víctimas de la guerra sobre la ley de justicia transicional. "Qué bien que han hecho un trabajo durante 30 años para representar a las víctimas y qué mal para las víctimas que durante 30 años no les resolvieron. Me imagino que muchas, no todas, de estas durante 30 años han vivido de eso, de hacer lobby internacional y de ese financiamiento", dijo en ese momento la diputada Rebeca Santos.

Masiva. La celebración contó con cientos de feligreses de diferentes parroquias.

Saludo. Al final de la ceremonia el vicepresidente Ulloa saludó al Cardenal Rosa Chávez.