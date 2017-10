Rosales atrasado en tratamientos de inmunoterapia

El oncólogo Finlander Rosales planteó durante el XI simposium nacional que desarrolló la Asociación Salvadoreña de Pacientes Oncológicos (ASPO) que “la inmunoterapia es el futuro del tratamiento del cáncer”, desplazando a las dolorosas quimioterapias. Lamentablemente el sistema público del país carece de los medicamentos que se usan.

“Si en la quimioterapia carecemos de muchos medicamentos ya no digamos de la inmunoterapia que es algo novedoso, no tenemos ninguno... En el Ministerio de Salud hemos hecho la propuesta, la solicitud para varios medicamentos, y al menos en el hospital más grande del país, que es el Hospital Nacional Rosales, inmunoterapia ahorita no tenemos, no existe un medicamento”, denunció el sábado el oncólogo.

Rosales aseguró que por el momento estos medicamentos solo se encuentran en el sistema privado y algunos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. “Todavía falta mucho para poder estar compenetrados en la inmunoterapia en el país, confiamos que en un futuro esto cambie en bien de los pacientes oncológicos”, agregó el médico.

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento para el cáncer, que ayuda a detener o retrasar el crecimiento de las células cancerosas, impedir que se expanda a otras partes del cuerpo, y ayuda al sistema inmunitario a la hora de destruir las células cancerosas. Mientras que en la quimioterapia se destruyen todas las células donde se replica el cáncer, que provoca la caída del cabello por su grado de toxicidad.

Durante el simposium se explicó que algunos medicamentos que se usan en la inmunoterapia son: sutent, gleevec, lymparza, nexavar, avastin, keytruda, herceptin y afinitor.