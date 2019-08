Rovira anuncia que tras 10 años al frente de GANA no se reelegirá

El actual presidente de GANA, Andrés Rovira, confirmó que no competirá otra vez por el mismo cargo dentro del partido, pues con 10 años que ha estado en él se da por satisfecho. Sin embargo, dejó claro que ejercerá la máxima posición dentro de su partido hasta el último día de su periodo, en abril de 2020.

"La decisión que he tomado es (que) termino mi periodo y no me voy a postular a un nuevo directorio de 2020 en adelante. Ya tengo 10 años y creo que otro debe hacer el relevo porque también hay que darle oportunidad a toda la gente que quiera participar", dijo el presidente del partido oficial.

La semana pasada comenzó a estar en la palestra el tema de una renovación de la dirigencia de GANA. Se escucharon los nombres de los diputados Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, junto con el viceministro de Agricultura, Rigoberto Soto, como posibles personas que van a sustituir a Rovira.

Gallegos comentó el lunes pasado que la eventual candidatura de Soto está promovida por una persona "externa" al partido. Señaló a Hérbert Saca, primo del expresidente condenado por corrupción Elías Antonio Saca, un operador político de su gobierno y el de Mauricio Funes.

"Él (Soto) está siendo apoyado por el presidente Rovira, por Hérbert Saca, y nosotros no queremos que el partido se siga manejando de la manera que se ha hecho hasta ahora", declaró Gallegos.

"No tengo opinión, no tengo opinión", repitió el presidente de GANA al ser consultado sobre los señalamientos que hizo Gallegos. Cuando se le preguntó sobre los posibles integrantes de la planilla de Soto respondió: "Eso es una potestad que le corresponde al diputado Soto y esa la va a dar a conocer el día de mañana (hoy) y no quisiera ser infidente cuando a él le corresponde darlo a conocer".

Rovira añadió diciendo que para las internas esperan una participación de mínimo dos planillas y máximo seis. La elección está programada para el 20 de octubre próximo.