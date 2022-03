Roxana Vega, la enfermera que resguarda la portería de FAS

El interés futbolístico de Roxana Vega despertó a muy corta edad, pues se crió en un entorno completamente futbolero. Su padre, Oscar, jugó hasta el nivel federado. Es la única mujer en casa, junto a su madre, Zulma de Vega, y su hogar lo complementa su hermano, Oscar Vega Jr.

"Mi papá tenía equipos. Cuando era pequeña me llevaba a los partidos de su iglesia. Mi hermano estaba en torneos, yo iba a los torneos a apoyarlos. Siempre tenía una pelota cerca, me gustaba pasar peloteando", dice.

"Desde temprana edad me llamó bastante la atención jugar al fútbol. Mi padre fue portero y me llamó más la atención ese puesto", agrega Vega.

A Roxy, como sus compañeras de equipo suelen llamarle, poco le importaba jugar en equipos mixtos. Ella, desde niña, disfrutaba la cancha sin distinciones. "Previo a ser portera fui defensa. Comencé en equipos mixtos. Algunos niños me tenían miedo, ya sabían que si pasaba la pelota, no pasaban ellos. Siempre fui el centro de atención por el hecho de ser la niña jugando alrededor de varones", recuerda.

Campeona. Ha ganado el doble campeonato con FAS y cuenta con el logro de ser dos veces la arquera menos vencida.

La familia siempre ha sido fundamental en el desarrollo de Roxana Vega. Su padre es comerciante de productos para limpieza caseros, su madre es ama de casa. Criar a su hija deportista y estudiante significa mucho sacrificio. Pero Roxana lo tiene claro: "mi familia es el pilar fundamental de todo lo que estoy haciendo. Sin su apoyo no lograría todo lo que he logrado hasta este momento. Gracias a Dios, mi papá, mi mamá y mi hermano siempre han estado tras de mí. A veces los tres hacían las tareas conmigo para que yo descansara un poco ya que al día siguiente tenía partido. Me han colaborado pagando mis estudios", dice.

En la cancha. La portera de Fas durante un partido contra Alianza Woman, en el Estadio Las Delicias.

Estudios y fútbol

Toda la vida de Roxana ha estado marcada por ambos ámbitos. Sin embargo, desde los 19 años tomó una escala mayor: la universidad. El deporte abrió puertas y es a través de una beca que Vega concretó al menos un año del técnico en enfermería.

El reto no ha sido sencillo: "siempre ha sido algo difícil, un sacrificio para mis papás y para mí. Me dividía entre clases y entrenos. Mi papá, al momento de terminar las clases, estaba esperándome para llevarme a los entrenos. Cuando yo tenía laboratorios debía pedir permiso al equipo para no asistir a los entrenamientos. Fue algo muy ajetreado".

En acción. Roxana Vega, en pleno juego durante un partido contra Alianza Woman en el Estadio Las Delicias.

"Lo más difícil han sido los desvelos. Se sabe que un deportista debe descansar, dormir bien y todo ese tipo de cosas. Se sabe también que las carreras relacionadas a la salud son algo muy sacrificado. En especial el tiempo en que estuve ejerciendo durante la pandemia. El desvelo, la falta de descanso y el agotamiento mental son las cosas más difíciles de ambos mundos", comenta Roxana.

La rutina de Vega consistía en ejercer como estudiante de enfermería desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. A partir de las 3:30 era futbolista profesional. Se transportaba desde el Hospital de niños Benjamin Bloom hasta las canchas donde practicaba en Antiguo Cuscatlán, a veces incluso hasta la ciudad de Santa Ana. Su papá siempre la acompañaba.

Su mundo. Roxana en la habitación de su casa en la colonia Atlacatl, con todos los complementos para jugar.

Ante las adversidades realzan las virtudes y estas a Roxana nunca le hicieron falta. "Trataba de estar fortalecida mentalmente, saber controlar mis nervios. Por ejemplo, cuando se presentaba una final vos entrás en shock de nervios. Es igual en tus prácticas y canalizar un paciente. Debes estar serena para hacer un proceso de enfermería de manera correcta. Se debe ser serena al momento de ejecutar cualquier acción en ambas profesiones", recuerda la guardameta de FAS.

Desde el torneo apertura 2019, y por requisito de la FIFA, la Liga Mayor del Fútbol Salvadoreño establece la inclusión de un equipo femenino a todos los participantes de la primera división. En caso de incumplimiento no se puede emitir licencia al club infractor.

Control. Roxana busca atajar la pelota en un partido contra Alianza Woman, en Las Delicias.

Roxana Vega es pionera, siendo parte del primer equipo femenino profesional que inscribió Club Deportivo FAS. A pesar de la inclusión de este proyecto, Vega tienen en cuenta la disparidad entre la liga masculina y femenina.

"Gracias a Dios en el equipo en que estoy, hasta el momento, nos tiene bien. Respecto al fogueo de otros equipos femeninos estamos bastante disparejos. Una goleada de 16 a 0 no llama la atención. Esas situaciones pasan en nuestro fútbol femenino, por el poco apoyo que hay, específicamente esos equipos que reciben esa cantidad de goles. El desinterés se nota en falta de viáticos, la modalidad de entreno, situaciones de cancha. Se debe mejorar en cuestiones estructurales", dice.

Vocación. Su papel como estudiante de enfermería la mantiene cercana a la comunidad.

La falta de apoyo, infraestructura y aspectos técnicos son elementos negativos en esta liga que inicia su auge. Sin embargo, también el machismo es un aspecto urgente a erradicar.

La futbolista capitalina tiene claro su rol. "Siempre hay ese tipo de comentarios. En redes sociales comentan cosas como: 'las mujeres tienen que estar en la casa lavando los platos, el fútbol es para hombres'. Están totalmente equivocados, virtudes tienen ellos y también las tenemos nosotras. Todos somos iguales. Ellos tienen dos brazos y dos piernas, igual nosotras. Todo lo que se requiere en un campo de juego también lo tiene una mujer. Yo quiero que el machismo se erradique".

Lista. Roxana se mide la toga y birrete. Quiere estar lista para su graduación en mayo.

A sus 23 años de edad , Vega cuenta con un bicampeonato en su palmarés con FAS, dos guantes de oro, competencias internacionales con la selección de El Salvador y la conclusión de su carrera universitaria. Además, incentiva a las mujeres que intentan ser deportistas y profesionales. "Nada es imposible si se organiza, si se tiene voluntad y ganas de hacerlo. Ellas lo pueden lograr. En la liga existen mamás que juegan fútbol, trabajadoras. Uno admira a esas mujeres. También con la ayuda de Dios se puede lograr", finaliza.

Sin descanso. Roxana durante un entreno de la selección mayor de fútbol femenino de El Salvador.

Atenta. En sus prácticas de enfermería. En mayo ya obtendrá su título.