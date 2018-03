Rumor sobre secuestro de niños es un “invento de ociosos”: PNC

Ante la información que circula sobre privaciones de libertad en centros escolares, la AMSTpone a disposición al #CAMST. tel. 2500-1353 pic.twitter.com/YML4A44hQu — Alcaldía Santa Tecla (@SantaTeclaSV) 9 de febrero de 2017

El director de la Policía Nacional (Civil) descartó hoy que exista una amenaza de parte de pandillas de secuestrar niños, tal como ha circulado en redes sociales en la última semana."Es falso que pandillas estén secuestrando niños. Eso me lo enviaron desde México hace 8 años", dijo Cotto.El funcionario pidió a los medios de comunicación ser reponsables "y no publicar cosas que alguien en sus horas de ocio inventa"."No tenemos ningún caso de niños secuestrados, solo son rumores y los medios no deben prestarse a reproducir inventos de ociosos": reiteró el director.Sin embargo, ante los rumores difundidos sobre el tema, la Alcaldía Municipal de Santa Tecla emitió un comunicado en el que recomendaba a los padres de familia tomar medidas de seguridad con sus hijos y evitar alguna desgracia. Esta medida fue compartida por varias instituciones educativas tecleñas, quienes usaron las redes sociales para informar a los padres sobre medidas de seguridad para el cuidado de los estudiantes.