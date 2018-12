"Rumores se están dando por miedo al cambio"

Las acusaciones de quienes denuncian hablan de votos desacreditados en la junta, con los que se han estado tomando decisiones.

El problema con las acreditaciones es que hubo un impase en los procesos electorales, pero ya pasó más de un año, y este impase se mantiene en el gobierno central universitario, ante el cual cualquier miembro de la comunidad universitaria puede interponer cualquier recurso. Entonces, este recurso que está interpuesto no aplica como una ilegalidad hasta que el organismo máximo electoral pueda decir que hay una ilegalidad.

Pero la AGU ha dejado sin efecto esas acreditaciones hasta no resolver.

No, porque si ya se toma posesión de cargo es igual que como un presidente, le pueden hacer toda una serie de denuncias, pero no lo pueden quitar del cargo hasta que no se prueben.

¿No están suspendidas esas acreditaciones?

No, no se puede. Imagínese que le sacaran a cada rato al presidente una observación... Igual a uno, que algún ciudadano venga y denuncie alguna irregularidad, ¿por eso nos van a suspender hasta ver si es cierto o no? La presunción de inocencia funciona igual aquí que como funciona afuera. Usted no puede aplicarle una sanción a alguien hasta no probar que las acusaciones son ciertas.

Los denunciantes hablan de contrataciones irregulares, de personal no idóneo y de que hasta se pidió reserva de las evaluaciones y de estos procesos de contratación.

Lo que ha pasado es que se cambiaron los lineamientos de contratación, y muchos de los empleados que se sienten inconformes y que quieren seguir con el anterior lineamiento son quienes están diciendo que hay una ilegalidad, pero no, hay nuevos lineamientos.

Es una decisión que la junta directiva tomó por algunas causas que generaban conflicto institucional y la universidad, ante proyectos especiales como el de la Universidad a Distancia, no se puede comprometer porque estos son refuerzos presupuestarios, cuando sea presupuesto nuestro podríamos asumir responsabilidades de contrataciones más a largo plazo.

¿En qué varían estos nuevos lineamientos a los anteriores?

La variación principal radica en que los lineamientos anteriores fueron diseñados para personal que entra de forma permanente. Lo que se decía era que los contratos eventuales iban a generar un proceso como si fuera permanente, pero que sea homólogo un eventual a un permanente legalmente le da la misma potestad al eventual que al permanente. Entonces, la observación de la Fiscalía de la Universidad fue que no podíamos hacer ese tipo de modelación de contratación.

¿Cuánto personal ha contratado para nuevas unidades?

Hasta que no se aprueben legalmente estas unidades no se puede contratar a nadie.

¿No están funcionando estas nuevas unidades, entonces?

No, no están funcionando.

Los denunciantes hablan de varias contrataciones.

Ha habido contrataciones en el proyecto de Universidad a Distancia, coordinadores para las carreras que ofrecemos en la modalidad a distancia con el refuerzo presupuestario, pero esas plazas no son permanentes. Lo que pasa es que todos estos rumores que estas personas están generando es porque sienten que las cosas van cambiando.