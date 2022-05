Ruptura del pacto Gobierno-MS desencadenó ola violenta de marzo

La jornada violenta de homicidios ocurrida a finales de marzo pasado, donde la mayoría de víctimas no tenía vínculos con pandillas, fue producto de la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno de El Salvador y los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS13), según una investigación del periódico digital El Faro.

La ola violenta dejó, entre el 25 y 27 de marzo, un total de 87 personas asesinadas. Eso incluye las 62 víctimas del 26 con 62 homicidios, considerado el día más violento del último siglo, que provocó que la Asamblea Legislativa decretara a pedido del Ejecutivo un régimen de excepción que ha dejado más de 30,000 capturados señalados de pertenecer a pandillas, muchas de ellas arbitrarias.

De acuerdo con El Faro, el inédito repunte de homicidios ocurrió por una supuesta "traición" del Gobierno salvadoreño hacia la MS-13 al capturar a un grupo de pandilleros que viajaban en un vehículo gubernamental.

El medio digital, además, publicó una serie de audios donde se escucha al director de Tejido Social, Carlos Marroquín, mostrarse como mediador del presidente de la república Nayib Bukele ante cabecillas de la Mara Salvatrucha.

En esas grabaciones les explica a los pandilleros que ha hecho esfuerzos a nivel personal por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de homicidios de marzo.

En los audios, además, se escucha a Marroquín responsabilizar al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, por lo sucedido y lo califica de "loco ministro" y dice estar trasladando al presidente Bukele los mensajes de las pandillas. Agrega que "yo ya le tiré a Batman que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que ‘a mí que no me anden amenazando’ y no sé qué, usted sabe".

Además de esa referencia, el medio digital confirma que el presidente Bukele conocía de las negociaciones que Marroquín mantenía con la pandilla.

"En cuatro de los siete archivos de audio, Marroquín hace alusión a Bukele y de lo dicho se infiere que el presidente estuvo todo el tiempo al tanto de las conversaciones de Marroquín con voceros de la Mara Salvatrucha-13. El director de Tejido Social incluso ofreció a un pandillero capturas de pantalla de sus conversaciones con el mandatario", consigna El Faro.

El medio digital asegura haber corroborado la veracidad de los audios: "El Faro ha verificado la autenticidad de los audios con su propio peritaje técnico, en el que se compara, a través de tres software -dos de audio forense y uno de uso comercial- la voz de Marroquín en algunas de sus intervenciones públicas con la voz que se escucha en las grabaciones".

En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro reveló una lista de 16 personas —13 de Kosovo y tres de El Salvador— a las que les aplicó la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global sobre Derechos Humanos, la cual implica, entre otras cosas, el congelamiento de activos y propiedades de los sancionados en suelo estadounidense.

En el caso de El Salvador, Estados Unidos sancionó a Marroquín y a Osiris Luna, director de Centros Penales, por dirigir, facilitar y organizar encuentros secretos entre líderes de pandillas encarcelados y funcionarios gubernamentales para negociar una tregua que se concretara en una reducción de homicidios.

Luego, el informe publicado por el Departamento de Estado señaló que el gobierno de Bukele brindó beneficios económicos a las pandillas para reducir el número de homicidios, además de también acordar que hubiera apoyo político de parte de las pandillas para Nuevas Ideas, el partido de Bukele que ganó las elecciones legislativas y municipales de forma contundente este año.

"Además de las asignaciones económicas que realizó el gobierno salvadoreño en 2020, las pandillas también obtuvieron beneficios para los líderes encarcelados en los centros penitenciarios salvadoreños, como la provisión de teléfonos celulares y prostitutas", menciona el informe publicado con las sanciones.

Una semana después de esa publicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, reveló que también el Departamento de Justicia había investigado la relación entre Marroquín, Luna y los cabecillas de la MS-13.

"Nuestra investigación por parte del Departamento de Justicia ha revelado negociaciones ocultas entre oficiales del Gobierno y la organización criminal MS-13, la Mara Salvatrucha. Nosotros estamos sumamente preocupados por la acción de esas personas que perjudican al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional porque, como todos ustedes saben, la Mara Salvatrucha tiene nexos internacionales", apuntó en esa ocasión el alto funcionario estadounidense.

liberación de cabecilla

La investigación de El Faro también asegura que Marroquín admite haber sacado de la prisión y del país a Elmer Rivera Canales, alias "Crook", uno de los cabecillas históricos de la MS-13, sobre quien pesa una solicitud formal de extradición de Estados Unidos desde junio de 2021 por cargos relacionados con terrorismo.

"Yo, al Viejo, lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza, pues. Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a dejar a Guatemala ...", consigna el medio digital al tiempo que asegura que Marroquín se refiere a "Crook".

El 3 de diciembre de 2021, LA PRENSA GRÁFICA reveló que "Crook" fue liberado de la prisión de máxima seguridad a mediados de noviembre de ese mismo año, justo a pocos días de que el país viviera un repunte de homicidios que dejó 47 víctimas en tres días.

Este periódico pudo comprobar por medio de la ficha de "Crook" en el Sistema de Información Penitenciaria que se encontraba "inactivo por libertad".

A pesar de que "Crook" ya había cumplido en junio el total de una pena de 19 años (16 por secuestro y tres por tráfico de objetos prohíbidos en cárceles), las autoridades lo mantenían retenido a la espera de que se definiera un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Pero no se trata del único cabecilla histórico de la MS-13 que ha dejado la prisión, según consta en el SIPE.

A finales de marzo pasado, LA PRENSA GRÁFICA y el medio InSight Crime, revelaron que otros tres influyentes jefes de la pandilla, también solicitados en extradición por Estados Unidos habían salido libres, de acuerdo con documentos penitenciarios y judiciales.

Eduardo Erazo Nolasco, alias "Colocho"; Efraín Cortez, alias "Tigre"; y Hugo Armando Quinteros Mineros, alias "Flaco", también aparecieron encontraron "inactivos por libertad" en el sistema penitenciario salvadoreño.

Los documentos oficiales, así como el relato de funcionarios de Gobierno y testigos que conocieron del estatus de libertad que gozaron estos cuatro pandilleros, ubican las salidas de prisión entre el segundo semestre de 2021 y hasta finales de enero pasado.

La liberación de esos cuatro cabecillas, incluido "Crook", alertó a las autoridades estadounidenses.

El 4 de abril pasado, Breon Peace, el fiscal de los Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York, le notificó a la jueza sobre la liberación de los cuatro extraditables.

La fiscalía federal, además, le aclaró a jueza estadounidense que el gobierno de Estados Unidos "está trabajando activamente para localizar a los acusados fugitivos y extraditar a todos los acusados de Ranfla Nacional a Nueva York".