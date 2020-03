Ruta 11 no circuló por temor a pandillas

Los motoristas de las 25 unidades de microbuses de la ruta 11, que hacen su recorrido entre la colonia Palo Blanco y el cantón El Jalacatal, de San Miguel, se declararon en paro de labores desde ayer, debido a las amenazas recibidas por parte de grupos de pandillas.

Los empresarios de dicha ruta, afirmaron que los empleados les comunicaron que no sacarían las unidades, porque los pandilleros les amenazaron que quien trabajara sería asesinado, y por temor decidieron mejor no arriesgar sus vidas.

"La amenaza se viene haciendo desde la semana pasada, y es porque ellos (pandilleros) quieren que se les pague $5,000 mensuales de extorsión para que las unidades operen, y actualmente cobran $2,500 a las 25 unidades", dijo uno de los empresarios de la ruta.

Los empresarios aseguran que no han tenido comunicación directa con los grupos de pandillas, pues el pago de la extorsión lo hace el motorista de cada unidad, y es a través de ellos que han recibido la información del aumento de la exigencia económica.

Los motoristas por su parte, le han comunicado a los empresarios que mientras no se solucione "el problema" con los grupos de pandillas, no sacarán las unidades. Asimismo, los dueños de las unidades aseguran que ellos no están dispuestos a negociar con ese tipo de personas, y el restablecimiento del servicio que presta esta ruta dependerá de la valentía de los trabajadores.

"Las autoridades deberían tomar acciones contundentes para solucionar el problema, porque no sólo es nuestro, sino de todas las rutas en todo el país. Nosotros como empresarios nos sentimos amenazados y también nuestras familias", expresó el vocero de los transportistas.

Según los empresarios de transporte, el plan Control Territorial en el sector transporte no está funcionando y prueba de ello es la continuidad de las extorsiones, las cuales en los últimos días han generado también la ruta 90 B se declarara en paro el viernes anterior, pero ayer se verificó que algunas unidades de esa ruta ya estaban tomando las labores.

La PNC no quiso brindar detalles sobre las acciones que se están tomando al respecto, pero el oficial de servicio dijo brevemente que se habían mandado policías para que platique con los empresarios, tal como sucedió con los empresarios de la ruta 90 B.

A raíz del paro de la ruta 11, los más afectados fueron los usuarios que abordan las unidades en el cantón El Jalacatal, quienes debieron caminar más de un kilómetro para salir a la carretera.