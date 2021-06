Ruta 202 en paro de labores por amenazas de pandilleros

Transportistas de la ruta 202 de la Asociación de Transportistas Ahuachapanecos (Asotra), que hacen su recorrido desde el municipio de Ahuachapán a San Salvador y viceversa, realizaron un paro de labores este jueves, debido a presuntas amenazas de grupos delincuenciales.

Son aproximadamente 106 autobuses los que nos prestaron servicio hoy. Solamente 21 buses independientes se encuentran brindando el servicio de transporte público.

“La suspensión de labores no es completamente responsabilidad de la empresa, sino es por el acoso de los grupos delincuenciales, nos tienen comprometidos con el pago que nos exigen, pero no podemos hacerlo. Han amenazado a la fuerza laboral y no hemos podido tener un contacto directo con ellos para poder arreglar”, explicó Alejandro Arriaza, representante legal de Asotra.

Arriaza explicó que ya se reunieron con representantes del Viceministerio de Transporte (VMT) y de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), para poder buscar una posible solución al problema que afecta a varios usuarios.

“Por el momento ya se fue a interponer una denuncia, para que las autoridades inicien con las investigaciones, es un proceso”, indicó el empresario; además, aseguró que aún no se sabe hasta cuando se reanuden las labores, “han amenazado a los motoristas, por amor a su vida no quieren salir hasta que se resuelva la situación”, puntualizó.

