Ruta 210 en paro de labores por amenazas de pandilleros 

La ruta 210 que hace su recorrido de Santa Ana hacia Ahuachapán y viceversa, amanecieron este viernes 22 de octubre en paro de labores debido a supuestas amenazas de estructuras de pandillas que delinquen en Chalchuapa por el pago de la extorsión.

Según confirmaron motoristas que trabajan para esta ruta, la suspensión de labores inició este jueves por la tarde, y dijeron desconocer cuando se reanudará el servicio.

“Nosotros como trabajadores solo sabemos que hay paro de labores. Ahorita seguimos esperando lo que digan los jefes”, expresó uno de los motoristas de la ruta que pidió no ser identificado.

Mientras que las rutas 214 y 277 que circulan de Santa Ana hacia Atiquizaya y San Lorenzo, Ahuachapán, respectivamente, suspendieron el servicio la tarde del jueves también por amenazas de pandillas, aseguraron transportistas.

No obstante, ambas ruta han reanudado labores este viernes de manera paulatina.

Aseguraron, que por el momento no han tenido acercamiento con autoridades policiales; sin embargo, dijeron que la medida de contar con policías o militares al interior de las unidades de transporte no es una garantía para su seguridad.

Foto LPG: Óscar Reyes. Los motoristas de la ruta 210 guardaron los buses en un predio cercano a la terminal de Santa Ana.

“Muchas ocasiones no es garantía (seguridad por parte de policías y militares) porque se tranquiliza la situación por un momento y luego toman represalias (pandillas) contra nosotros. Es una situación muy complicada”, agregaron los motoristas.

Los empleados de la ruta 210 han manifestado su temor, ya que recientemente estos grupos delincuenciales asesinaron a un motorista de la ruta 202, que viaja de Ahuacapán a San Salvador, pasando por Santa Ana, siempre por la exigencia de la extorsión.

Foto LPG: Marielos Román. Pobladores de Ahuachapán abordan la ruta 202 para transportarse a Santa Ana.

Esta ruta ha realizado tres paros de labores en el año debido a las amenazas que reciben por parte de las pandillas.

Este día, por la amenaza a los trabajadores, cientos de usuarios de la ruta 210 fueron afectados por el paro de labores, y tuvieron que buscar otras alternativas para viajar.

Algunos abordaro microbuses y pick up particulares que les cobran más caro.

Aracely Ramírez, una usuaria, expresó que viaja de Ahuacapán a Santa Ana tres veces a la semana a comprar mercadería para un pequeño negocio, y que hoy por el paro tuvo que ir trasbordando y le sale más caro.

"La 210 cobra $0.50 y me sale bien, pero si viajo en microbús me salen $2.00 ida y vuelta, ya me tiene pérdidas en mi negocio, porque yo por poquitos voy comprando para mi negocio", expresó la afectada.

#SantaAna | Ruta 210 que hace su recorrido de Santa Ana a Ahuachapán y viceversa, se encuentra en paro de labores debido a amenazas para el pago de extorsión por supuestos grupos delincuenciales. La suspensión de labores es por tiempo indefinido, según explicaron motoristas. pic.twitter.com/v0vRgLVgV0 — LPGDepartamentos (@LPGDptos) October 22, 2021