Ruta de buses 177 de San Vicente en paro por amenazas de pandilla

Por segundo día consecutivo se encuentra suspendido el servicio de buses de la ruta 177, que hace su recorrido de San Vicente a Zacatecoluca (La Paz).Según algunos trabajadores de las unidades, la medida se debe a que pandilleros les advirtieron que si laboraban atentarían contra sus vidas, ya que los empresarios no les están pagando la extorsión que les exigen."Ellos (pandilleros) dicen que los patrones tienen tres meses que no cumplen con lo que les dan (extorsión), nosotros no sabemos de eso, pero nos amenazaron que si salíamos iban a matar a más de alguno por eso no hemos hecho viajes, que los patrones arreglen y después vamos a ver " comentó un trabajador.La falta de buses ha obligado a los usuarios de la ruta 177 a buscar formas alternas para transportarse a sus lugares de destino. La mayoría está viajando en pick up particulares que los llevan de San Vicente hacia Zacatecoluca y viceversa.