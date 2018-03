SECULTURA dice que Alcaldía S.S. tiene derecho a seguir obras en plazas

Lee también

La secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado, dijo hoy que la Alcaldía de San Salvador "tiene derecho a seguir construyendo" en las plazas que tiene previsto remodelar este año (La Libertad, Gerardo Barrios y Francisco Morazán), mismas en las que SECULTURA dijo el martes que realizaría excavaciones con fines arqueológicos Regalado dijo que el derecho de la comuna capitalina para continuar con las remodelaciones se basa en que SECULTURA ya había firmado los permisos; no obstante, la funcionaria tampoco aseguró que cancelarán las excavaciones que supuestamente iniciarían ayer.Respecto a esto último, dijo que el martes pasado se hizo una inspección en la plaza Libertad para determinar si existe la posibilidad de encontrar piezas arqueológicas en el lugar y que serán estos resultados los que incidirán en un futuro acuerdo con la Alcaldía de San Salvador sobre las excavaciones en este espacio en remodelación.Ayer por la tarde, la comuna y SECULTURA se reunieron para tratar el tema que es punto de discusión entre ambas instituciones; sin embargo, aún no han llegado a un acuerdo y tampoco hay fecha para una futura reunión.El mismo martes en que SECULTURA informó que realizaría excavaciones en las tres referidas plazas, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, aseguró en la red social Twitter que este era un intento de "venganza ilegal" por las declaraciones que él hizo sobre la mala administración del Parque Zoológico Nacional, donde el domingo murió el hipopótamo Gustavito.Además, ayer dio un día a SECULTURA para que se "retractara" en su intención de excavar las plazas o, de lo contrario, iniciaría un proceso jurídico contra la institución , alegando que los contratos para remodelar estos lugares ya se hicieron porque se tenía el aval de la Secretaría de Cultura para las obras.El alcalde aseguró, además, que había dado instrucciones a agentes del CAM para que impidiera el paso a la comitiva de SECULTURA que haría las excavaciones en las plazas.Las declaraciones dadas hoy por Regalado las hizo a su salida de la Fiscalía General de la República (FGR), donde fue citada a declarar sobre lo sucedido con el hipopótamo Gustavito. La versión "oficial", que ella reiteró una vez más ante las autoridades, es que el animal fue atacado por un grupo de personas que entró a su jaula en la noche del miércoles y lo hirieron con objetos puntiagudos, entre estos un picahielo.Sin embargo, la Fiscalía dijo que los resultados de la necropsia indican que Gustavito no tenía dichas lesiones y que la verdadera causa de muerte fue por una hemorragia en sus pulmones, causada por aspirar a través de sus fosas nasales el vómito que expulsaba al no poder defecar. Esto coincide con la versión dada por los sindicalistas del zoológico que acusan a las autoridades de negligencia y afirman que el hipopótamo tenía más de dos semanas enfermo de su aparato digestivo.