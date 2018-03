SECULTURA dice que no se doblegó ante alcalde Bukele

Lee también

La titular de la Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA), Silvia Elena Regalado, defendió ayer en la entrevista de Canal 10 que no se doblegaron ante el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, después de que este no les permitió realizar excavaciones arqueológicas en las plazas del Centro Histórico, y argumentó que solo están postergando la intervención hasta que la comuna finalice.Regalado dijo que la Alcaldía de San Salvador puede seguir construyendo en las plazas que tiene previstas remodelar este año (La Libertad, Gerardo Barrios y Francisco Morazán), pese a que la misma SECULTURA había dicho que haría excavaciones con fines arqueológicos a solicitud de la misma comuna.El diputado de ARENA y exalcalde de la capital, Norman Quijano, señaló que a SECULTURA le “ falta personalidad” y que “desatiende el mandato y se doblega al capricho del alcalde” porque le permitió dejar que finalice las obras y después hacer excavaciones.“No nos hemos doblegado, y nosotros continuamos no solamente con esta carta que yo le mencionaba, sino que este día, por ejemplo, nuestra directora nacional de Patrimonio, la arquitecta Irma Flores, tiene una reunión con Edwin Ramírez, que es el director de todo este proyecto, para continuar con esto. No hemos dejado el proceso; al contrario, está abierto y vamos a continuar insistiendo en esa medida. No estamos deteniendo la obra, pero vamos a continuar acompañado”, dijo la funcionaria.Regalado aseguró que le habían mandado una nota a la comuna pidiendo detener la obra para realizar pozos de investigación, tras una visita de inspección que hicieron los arqueólogos y arquitectos el 27 de febrero de 2017. Sin embargo, dijo que la alcaldía les argumentó, mediante una carta, que ya tenían contratos y plazos con las empresas constructoras, y la supervisión de la Corte de Cuentas de la República.“Con esa carta se negoció porque él (Bukele) está en su derecho de pedir esa reconsideración, sobre todo que tiene los permisos firmados y que ya ha avanzado la obra”, dijo Regalado. “Se está postergando únicamente la acción para más adelante, pero no se exime a la alcaldía de la responsabilidad de hacer estas excavaciones”, sostuvo.Respecto de la posible destrucción del patrimonio cultural, la presentadora le preguntó: “¿Corre algún tipo de peligro al patrimonio cultural con estas obras que está realizando el alcalde?” “No, porque la autorización que tenía el alcalde para construir ahí es de poder intervenirse hasta 60 centímetros del suelo, de poder penetrar; pero ellos han hecho hasta más o menos 33 centímetros... Lo que haya de construcciones anteriores, de patrimonio arquitectónico anterior, va a quedar siempre protegido”, respondió Regalado.