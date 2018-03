SECULTURA dice que no se doblegó tras polémica con Bukele

Lee también

La secretaria de Cultura de la Presidencia (SECULTURA), Silvia Elena Regalado, dijo hoy en la entrevista de canal 10 que no se doblegaron tras la polémica que se generó debido a que el edil de San Salvador Nayib Bukele no les permitiera realizar excavaciones arqueológicas en el Centro Histórico.La funcionaria dijo que la Alcaldía de San Salvador puede seguir construyendo en las plazas que tiene previsto remodelar este año (La Libertad, Gerardo Barrios y Francisco Morazán), en las cuales SECULTURA había dicho que haría excavaciones con fines arqueológicos.Según Regalado, no hay ningún riesgo de dañar el patrimonio cultural y, por eso, se posterga la excavación de los pozos. Aseguró que la perforación que se suele hacer “es superficial”.