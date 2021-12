SIMEDUCO interpone demanda contra concurso de plazas

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco) interpuso ayer una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para suspender el decreto transitorio 69, en el que se ampara el concurso de plazas para docentes realizado por el Ministerio de Educación (MINED).

El 22 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto transitorio 69 para el concurso especial de plazas vacantes por ley de salarios. Desde ese momento, diferentes gremiales de docentes mostraron su descontento, porque la Ley de la Carrera Docente ya establece un procedimiento para asignar plazas.

Pese a las críticas, el MINED continuó el proceso y el mes pasado informó que 5,910 aspirantes pasaron la segunda fase, que es la prueba psicométrica.

SIMEDUCO aseguró que el decreto transitorio viola el principio de igualdad, aduciendo que no todos los docentes tuvieron las mismas oportunidades, por lo que presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la CSJ para que dicho decreto quede sin efecto.

"Pedimos que se suspenda definitivamente el decreto, que se quede sin efecto y que a los docentes se elijan como lo establece el artículo 18 de la Ley de la Carrera Docente y que se respete el derecho que tienen todos de participar de manera igualitaria", puntualizó Daniel Rodríguez, secretario general de la gremial.

"No a todos los docentes que aplicaron a esas plazas se les trató de la misma manera, hubo ciertos docentes que contaron con privilegios frente a muchos docentes que no están laborando", afirmó Rodríguez.

Agregó que han pedido a la Sala de lo Constitucional que, si admite su demanda, suspenda el proceso mientras resuelve el recurso de inconstitucionalidad. Los magistrados que determinarán si la denuncia de SIMEDUCO procede fueron impuestos por los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele, el 1 de mayo pasado.

El mes pasado, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, informó que de 6,458 personas que podían participar en la segunda etapa, solo 6,348 se sometieron a la evaluación. El 91 % de quienes realizaron el test obtuvo un puntaje arriba de 6 y estas personas siguen optando por una de las 3,000 plazas ofertadas por el MINED.

El secretario de SIMEDUCO también reiteró la molesta del magisterio por declaraciones que ha vertido públicamente la ministra de Educación en el contexto del concurso de plazas.

"Las ofensas, los improperios que he mos recibido por parte de la señora ministra de Educación desde el mes de julio, en el marco del Día del Maestro, donde nos ha llamado que somos ignorantes, que no sabemos leer y escribir, que no sabemos expresarnos", señaló.

Rodríguez dijo que los calificativos vertidos por la funcionaria son "una falta de respeto".