SIMEHR exige a gobierno trabajar con presupuesto 2016 mientras se aprueba el de 2017

El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales (SIMEHR) se pronunció este miércoles en una conferencia de prensa brindada desde el referido centro de salud sobre la falta de un presupuesto general de la nación para este año, cuando ya pasaron 18 días de enero.SIMEHR recordó que "ya existen antecedentes de la no aprobación del presupuesto y que este hecho no impidió el funcionamiento administrativo del gobierno del país durante los años 2001-2002, durante los gobiernos de ARENA, siendo entonces el FMLN quien no dio los votos para la aprobación de dicho presupuesto".Además, SIMEHR expuso que es "un acto de irresponsabilidad, con el pobre argumento de la no aprobación del presupuesto 2017, que se niegue a los trabajadores del Hospital Rosales el derecho a su alimentación". A eso agregaron que existe la "amenaza (de) que se pueden retrasar todos los procesos de licitación para compras de equipo, material, insumos y medicamentos que necesita el Ministerio de Salud".En ese sentido, exigieron que el gobierno "funcione con el presupuesto de 2016 mientras llega a un acuerdo con los partidos políticos para aprobar el presupuesto 2017" y que "la Ley del Escalafón de Salud así como las otras exigencias de otros sectores sean incorporados al presupuesto 2017 para que se ejecute según la Ley lo demanda".