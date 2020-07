SIMETRISSS pide pruebas de covid-19 cada dos meses

Tres peticiones para una sola causa: La toma de pruebas PCR cada dos meses, la asignación de un hospital para tratar patologías que no sean covid-19 y los insumos de bioseguridad para todo el personal. Esas son las demandas que ayer planteó, junto a otras peticiones, el Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) a las autoridades de la autónoma.

"También exigimos que se hagan las pruebas de PCR Reacción de Cadena de Polimerasa a todo el personal que realiza atención de pacientes en griparios, mínimo cada dos meses", dijo Luis Fernando Ramírez, secretario general de SIMETRISSS.

Ramírez dijo que los trajes de seguridad no llegan a todas las unidades necesarias y no culpó al ejecutivo ni a las autoridades del ISSS, pero si pidió que se aseguraran de la efectiva distribución de todo el equipo.

El sindicato también pidió que se haga la asignación de uno de los hospitales de tercer nivel para la atención de otras patologías que no son de covid-19, esto para evitar que el personal médico esté todo expuesto.

"Designar un hospital de tercer nivel para la atención de pacientes no covid para que pueda darse la atención a aquellos derechohabientes que sufren otro tipo de patologías y no exista, como actualmente está, hospitales donde hay ambos pacientes y existe cruce de personal que atienda covid y no covid, queremos un hospital adecuado para que estas personas que también tienen derechos puedan ser atendidas", decía la petición.

En cuanto a las pruebas el ISSS confirmó que realizó hisopados en el Policlínico Roma, la Torre Administrativa, la Unidad Médica Atlacatl, la Rábida, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Miguelito, 22 clínicas empresariales y Unidad Médica de Nejapa.