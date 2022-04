SIP: discurso de odio contra medio llega desde la Presidencia

Es el presidente de la república, Nayib Bukele, quien promueve el discurso de odio contra los periodistas en El Salvador.

Así lo sostiene la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su más reciente informe que aborda el estado de la libertad de prensa a nivel de la región.

En el apartado sobre El Salvador exponen que es constante la emisión de mensajes intimidatorios hacia periodistas y medios de comunicación que no son afines al oficialismo.

"El gobierno de Nayib Bukele ha implantado un cerco legal y de facto para estrangular la libertad de expresión y de prensa. Son comunes las amenazas, descalificaciones y discursos de odio en contra de periodistas y medios independientes... La tendencia y el discurso de odio contra los periodistas vienen desde el mismo presidente Bukele", dice en el informe publicado esta semana y socializado durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana.

Mensaje. El diputado Carlos Bruch lanzó una especie de amenaza contra los medios.

A nivel regional, la SIP coloca a El Salvador en una "situación delicada" para el ejercicio de la prensa, esto en razón del hostigamiento proveniente desde el Ejecutivo. Aunque ven posible que la situación mejore, advierten que no hay señales de que esto vaya a ocurrir pronto.

De hecho, el oficialismo aprobó una serie de reformas al Código Penal que, en cierta forma, habilitan que el informar sobre el fenómeno de las pandillas sea sancionado con penas carcelarias.

"Con el argumento de la guerra contra las pandillas y la declaratoria del Régimen de Excepción, los periodistas están expuestos a censura penal, lo que deriva en casos de autocensura con nuevas disposiciones que criminalizan informar sobre pandillas", expresa la SIP en torno a las reformas hechas.

La SIP considera que esas reformas dan vida a una "ley mordaza". Similar posicionamiento fijó la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Duda. La diputada Suecy Callejas intentó restar credibilidad al acoso a periodistas.

Las modificaciones al Código Penal establecen penas de hasta 15 años por publicar contenido que sea considerado por las autoridades como mensajes alusivos a pandillas o que causen pánico a la población salvadoreña.

Funcionarios del Gobierno defienden los cambios aprobados por la Asamblea Legislativa y aseguran que no afectarán el trabajo de los periodistas.

"Desde el año pasado, los órganos Legislativo y Judicial están alineados con el Ejecutivo, lo que ha llevado a que se cometan irregularidades y abusos. Los jueces que han emitido resoluciones independientes han sido degradados o removidos de sus cargos. Reporteros de diferentes medios han sido retenidos por la policía y agredidos físicamente", apunta la SIP en el informe.

El pasado martes, durante la sesión plenaria, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dio un discurso dirigido a los "periodistas incómodos".

"Que les den asilo y que se vayan, hombre, si es que aquí no aportan nada. Si se quieren ir, que se vayan, es que estos piensan que nosotros nos vamos a poner: ‘ay, no, por favor no se vayan, fíjense que aquí los necesitamos’. No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar, este es el nuevo país donde estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir y este es el nuevo país que estamos construyendo", exclamó el diputado.

Delito. El fiscal impuesto Rodolfo Delgado dijo que los cuestionamientos a la autoridad que hacen los periodistas es contrario a la ley .