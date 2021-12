SITRAL denuncia que Asamblea despide trabajadores sin pagarles su aguinaldo

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) denunció que el órgano legislativo aún no cumple con el pago de los aguinaldos hacia sus empleados. Dicha prestación, según ley, debe entregarse entre el 12 y el 20 de diciembre. De acuerdo a Luis Ortega, secretario general de SITRAL, la Asamblea suele cancelarlo entre el 12 y el 13, lo que no ha ocurrido esta vez.

Además, Ortega mostró preocupación ya que la Asamblea no solo no ha pagado los aguinaldos, sino tampoco el bono de los empleados y los salarios. Además, Ortega denunció más despidos en la Asamblea para evitar el pago de las prestaciones. “Están haciendo movimientos y no se les está dando su pago correcto: su aguinaldo, su bono, su salario y su indemnización o pasivo laboral en este caso. Es una violación”, apuntó Ortega.

El sindicalista dijo tener conocimiento que varios ministerios ya recibieron su aguinaldo, y también le tomó la palabra al ministro de trabajo, Rolando Castro. “Dio una conferencia diciendo que todos los trabajadores defendieran su aguinaldo. Entonces, queremos invitar al señor ministro que venga y que corrrobore, que haga una inspección, ya que se están violentando derechos laborales”, explicó.

Desde el inicio de la actual legislatura, los despidos en la Asamblea han ocurrido todos los meses. A principios de diciembre, Ortega contabilizaba que apenas quedaban unos 300 empleados contratados antes del 1 de mayo. Todos los demás, han sido contratados por la directiva que preside el oficialismo, comandada por Nuevas Ideas.

“Está despidiendo trabajadores sin el debido proceso. No les está dando su aguinaldo, su bono, ni su salario que corresponde, ni su indemnización de una forma correcta. Esa es una violación muy grave, y de verdadle pedimos al ministro que haga las gestiones que corresponda”, insistió Ortega.