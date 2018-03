SITRASALUD denunció gastos innecesarios en hospitales

Lee también

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), Silvia Navarrete, confirmó que, pese al llamado de austeridad que ha hecho el Gobierno y el Ministerio de Salud (MINSAL), las anomalías siguen.“Preocupa el hecho de que en el Hospital Psiquiátrico se implementó un sistema de vigilancia y en el Hospital de Sonsonate se hizo la compra de una flota de vehículos de lujo, algo que no es una necesidad, dado que no hay ni ambulancias, sino que hacen uso de las ambulancias de FOSALUD. Vemos cómo se malgasta, se despilfarra el dinero en cosas que no son urgentes”, dijo Navarrete.El 23 de diciembre, la ministra de Salud, Violeta Menjívar, entregó canastas.Después se dijo que se consiguieron con fondos de jefes de las diferentes áreas.