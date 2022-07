SITRASALUD estima 600 casos diarios de covid-19

El Ministerio de Salud (MINSAL) cumplió ayer 15 días sin actualizar sus estadísticas sobre casos confirmados de covid-19, pero el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) estimó que en las últimas dos semanas se han registrado al menos 600 pacientes de coronavirus en la red pública.

"Tenemos una cantidad de positivos grande, estamos hablando de unos 600 a 700 positivos diarios (..). Son pacientes confirmados, con prueba positiva", dijo el secretario de Organización del SITRASALUD, el doctor Luis Rodríguez. Esta cantidad de contagios confirmados se está reportando en las unidades de salud y hospitales desde hace unos 15 días, agregó.

Hasta ayer, los datos más recientes del MINSAL seguían siendo los del 20 de junio. Sin embargo, las cifras de ese día ya evidenciaban la quinta ola de contagios en El Salvador, pues solo en esa jornada se reportaron 583 casos confirmados de covid-19, la cifra más alta desde el 23 de febrero pasado.

"Ese es el promedio (de casos diarios) que ha andado rondando. Así se ha mantenido, similar", dijo ayer el titular del MINSAL, Francisco Alabi, en la entrevista Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), cuando se le consultó por la falta de actualización de la página oficial covid19.gob.sv. "Ha incrementado en ocasiones. En ocasiones tenemos mayor cantidad y en ocasiones menor cantidad, es fluctuante, pero al trazar la media ese es el porcentaje que más o menos suele andar rondando", agregó el funcionario, sin brindar cifras ni explicar por qué, en medio de un brote de covid-19, el Gobierno ha dejado de informar sobre la evolución de la pandemia en el país.

El ministro también señaló que pese al incremento en los casos confirmados, las hospitalizaciones por coronavirus no se han disparado, como ocurrió en las anteriores olas. No obstante, aclaró que este comportamiento se debe a la evolución natural de los virus y no significa que la enfermedad ya no tenga la capacidad de ocasionar cuadros graves e, incluso, la muerte. "El virus está teniendo una característica particular de adaptarse al entorno o al ambiente para cumplir un objetivo fundamental o principal, que es garantizar su supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? (...) Al virus no le conviene generar letalidades en gran escala, sino tratar de disminuir la gravedad para garantizar su replicación por más tiempo", indicó.

A diferencia de otros países, el Gobierno salvadoreño no ha puesto a disposición del público la ocupación de camas hospitalarias por covid-19 y solo se conoce la información que de forma esporádica Alabi ha revelado en declaraciones a periodistas o entrevistas de radio y televisión. Ayer dijo en TCS que en el Hospital El Salvador "se tiene un promedio de entre 70, 80 o 90 pacientes". Dijo que no son cuadros graves y la mayoría se encuentra en cuidados intermedios.