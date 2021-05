SITRASALUD y SIMEDUCO preocupados por situación política

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) se pronunciaron ayer en contra de las acciones de la nueva Asamblea Legislativa, afín al presidente de la República, Nayib Bukele.

Como primera acción legislativa, y con 64 votos a favor, los diputados de Nuevas ideas (NI) y de otras fracciones aliadas desmantelaron el pasado 1.° de mayo la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y prosiguieron a destituir al fiscal general de la República.

Los sindicalistas advirtieron ayer que los hechos ocurridos durante la primera sesión plenaria atentan contra todos los derechos humanos.

"Indiscutiblemente, esta situación, desde el punto de vista que se quiera ver o justificar, crea un ambiente de inestabilidad, especialmente en la clase trabajadora", expresó el secretario de Organización del SITRASALUD, Luis Rodríguez.

“Desde el punto de vista que se quiera ver, crea un ambiente de inestabilidad en la clase trabajadora”.



Luis Rodríguez. secretario de organización del SITRASALUD.

El líder sindical agregó que, como sindicado miembro de la Federación de Cooperaciones, está preocupado por el ambiente político que se está desarrollando en el país a partir de ese día.

Para Rodríguez, si bien es cierto que la Constitución de la República reconoce la destitución de funcionarios, es importante cumplir el marco legal, seguir el debido proceso de destitución.

"Toda persona que tiene la facultad de leer la Constitución debe observar que los artículos para destituir a un funcionario de segundo nivel contemplan un debido proceso, tanto para quitarlo como para seleccionarlo y nombrarlo, y es una situación que no vimos el sábado en la Asamblea", señaló.

El representante del SITRASALUD dijo que como parte de la Federación de Cooperaciones, desde la Mesa Laboral se mantienen atentos a las acciones de los nuevos diputados.

"Vamos a abordar (la situación) desde el punto de vista ético laboral para que se garantice la estabilidad de los trabajadores públicos y sus derechos", expresó.

Por su parte, el secretario general del SIMEDUCO, Daniel Rodríguez, dijo que "nosotros como SIMEDUCO creemos que hay una violación de derechos porque la decisión se tomó sin seguir el debido proceso".

"La decisión se tomó de forma atropellada. Aparte de eso, es la intervención de un poder del Estado sobre otro", agregó.

El vocero señaló que si los funcionarios destituidos cometieron errores en su gestión tenía que habérseles seguido un juicio, como lo manda la ley, por lo que cuestionó el proceso de elección de los magistrados de facto y del que aseguran es el nuevo fiscal general.

El dirigente sindical, además, afirmó que "como gremial, somos exigentes de que se respete el Estado de Derecho. Sabemos que no es algo solo de la institucionalidad, sino que tiene que ver con un conflicto partidario/empresarial, quien tiene el control en El Salvador".

“Nosotros como SIMEDUCO creemos que hay una violación de derechos humanos”.



Daniel Rodríguez, secretario general del Simeduco.

SIN EMITIR POSTURA SOBRE LOS HECHOS

Por su parte, el secretario general del Sindicato Bases Magisteriales (BM), Paz Zetino, dijo que no podía sentar una posición frente a lo sucedido. "Creo que no nos compete opinar al respecto, porque este tema es muy sensible", declaró.

Zetino explicó que no tomarán una postura pública al respecto pues "nos estaríamos incluyendo en asuntos de la política del Estado".

De la misma forma, el rector de la Universidad de El Salvador (UES), Roger Arias, no emitió pronunciamiento sobre los ocurrido en la Asamblea. Arias dijo que cualquier postura de la casa de estudios debía ser acordada por el Consejo Superior Universitario (CSU) y que en los próximos días publicarán algo al respecto.

También se buscó una reacción del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) y del Sindicato de Trabajadores de la UES (SITRAUES) sin que hasta la hora de cierre de esta edición se estableciera comunicación.