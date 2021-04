SITRAUES reitera denuncia de incrementos y contrataciones irregulares

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SITRAUES) señaló la mañana de este lunes que al interior de la institución no se están aplicando conforme a la ley el aumento del escalafón. Los agremiados señalaron el proceso como “desordenado”, a tal grado que algunos trabajadores no graduados reciben mayor salario que los profesionales titulados.

“Esta es la segunda vez que denunciamos lo que está pasando en esta universidad cada vez que le dan un refuerzo presupuestario. Con el pisto de esta universidad hacen lo que ellos quieren, en este caso venía un porcentaje para el escalafón administrativo-docente que en la práctica no se dio. Nos quisieron endulzar con $50 para quedarse haciendo con el resto del dinero cualquier cosa, contrataciones ilegales, aumentos selectivos a jefaturas nuevas y amiguismo que han metido”, expresó Julio César Juárez, secretario de organización del Sindicato.

Los denunciantes señalaron que las irregularidades se ven reflejadas en los acuerdos de contratación que no especifican salario, a pesar de ser contratos bajo Ley de Salarios.

“Nosotros lo que estamos señalando es que se está despilfarrando el dinero. No nos compete a nosotros decir si es fraudulento. Es a la Corte de Cuentas que le toca venir a revisar los procesos de cómo se están haciendo contrataciones sin procesos, aumentos que se están dando por amiguismos o por pagar favores políticos”, detalló Carmen Elena Hernández, secretaria general del SITRAUES.

"Se está despilfarrando con contrataciones de amiguismo políticamente, incluso, incluyendo a muchos estudiantes que han estado en muchos organismos, consejos y juntas directivas que al salir de su puesto pasan sin ningún proceso administrativo a una plaza con los mejores salarios y no pasan por los procesos que se establecen ni pasan un concurso para ganarse la plaza", reprochó también Julio Juárez, miembro del sindicato.

El sindicato señaló que mantienen cerrado el edificio de Administración Central de la UES como medida de presión para que las autoridades “paren el desorden” que tienen. “Estamos pidiendo a la corte de cuentas que venga a ver qué está pasando”, detalló la secretaria general del sindicato.

Por su parte, el rector del Alma Máter, Roger Arias, negó las acusaciones y aseguró que las contrataciones que se han realizado con eventuales, las cuales no requieren "ningpun proceso".

"No requieren ningún proceso (contrataciones eventuales), solamente se presentan los currículos y se eligen los mejores currículos"; al mismo tiempo, afirmó que no han habido incremento, sino que un ajuste. "Aquí el personal que ha estado con salarios bajos desde hace muchísimos años se han ajustado a los salarios que tienen los demás compañeros, porque no es justo que las personas que tengan la misma actividad tengan salarios distintos", dijo.