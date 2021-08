STISSS y ANEP rechazan reformas a la ley del ISSS

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Seguro Social (STISSS) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se pronunciaron este lunes en contra de las reformas propuestas por el Gobierno a la ley del ISSS.

El viernes, la directora de la institución, Mónica Ayala, y el ministro de Salud, Francisco Alabi, presentaron a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a la ley del ISSS, que incluye cambiar la estructura del Consejo Directivo del ISSS, el órgano que toma las decisiones dentro de la institución.

“Rechazamos la propuesta presentada por la directora por ser una iniciativa inconsulta, al no tomar en cuenta al sector laboral y sindical, sabiendo que, como defensores de los derechos laborales y de los derechohabientes, tenemos propuestas encaminadas a mejorar la atención de las personas en la institución”, dijo el STISS.

El sindicato dijo que las reformas planteadas por el Ejecutivo violan el convenio 144 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), relacionado a la consulta tripartita. Es decir, donde hay participación de representantes de empleadores, trabajadores y Gobierno.

El STISSS sostuvo que en la propuesta no se consultó a todos los integrantes del Consejo Directivo del ISSS. “Esperamos que el trasfondo de la propuesta de la reforma no sea el camino para una privatización del Seguro Social, como lo han querido hacer administración anteriores”, dijo el sindicato en un comunicado y llamó a la bancada de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, a no aprobar la reforma si no es consensuada de forma tripartita.

Una de las modificaciones más sensibles que propone el Gobierno es cambiar la conformación del Consejo Directivo, que actualmente está formado por 11 miembros, entre ellos sindicatos, empresa privada, del sector de trabajadores, el Colegio Médico y de la Sociedad Dental.

El Ejecutivo pretende que ese organismo esté compuesto por un representante del ministerio de Hacienda, otro de Economía y un tercero del ministerio de Trabajo, así como un representante de la Dirección Nacional de Medicamentos.

Los trabajadores estarían representados por dos sindicatos, que deben estar inscritos en el ministerio de Trabajo; mientras que los empleadores solo tendrán un representante, que será nombrado por el ministerio de Economía.

En una conferencia de prensa, donde presentó un informe sobre la situación económica, la ANEP se pronunció sobre las reformas y coincidió con el STISSS al considerar que podrían atentar contra convenios internacionales de la OIT, porque eliminaría el tripartismo, "algo fundamental para los organismos internacionales, el diálogo social con los diferentes interlocutores sociales, empleadores y trabajadores", dijo Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la gremial.

Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP, rechazó la intención de remover al Colegio Médico del Consejo Directivo, porque a su juicio era el vehículo ciudadano para aportar, desde un punto de vista técnico, a la discusión sobre las decisiones que se tomen en el Seguro Social, una función que también cumplen otros sindicatos, agregó.

Selva también señaló que las reformas "desmiente lo que se dijo cuando se hicieron las reformas en las autónomas, que se dijo que se pretendía quitar la representación o el 'secuestro' que tenía la ANEP de estas instituciones".

"En realidad, no es a la ANEP a la que están sacando, sino de forma progresiva y gradual se están cerrando los espacios para todas las organizaciones ciudadanas", agregó.