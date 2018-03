¿Sabes cuántos días tienes para cambiar el domicilio en tu DUI para votar en el 2018?

Lee también

Tienes 37 días. Esa es la respuesta. Si te moviste a vivir a un nuevo municipio o departamento no podrás elegir autoridades de estos hasta que no cambies tu dirección en el Documento Único de Identidad (DUI).De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, la fecha límite para actualizar datos en en tu DUI para que puedas votar en tu nueva ciudad es el 3 de marzo de 2017.Para hacerlo tienes que ir a un duicentro. Si lo haces después de esa fecha no podrás elegir autoridades donde vives sino que deberás votar en tu antiguo domicilio.Siempre en el tema electoral, el magistrado Ulises Rivas se presentó esta mañana a la Corte Suprema de Justicia quien estudia un impugnación a su elección por estar vinculado,supuestamente, al FMLN.El magistrado ha dicho que asistió a una reunión del FMLN pero eso significa que sea miembro del partido de izquierda.