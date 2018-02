¿Sabés si Jackeline Rivera piensa dialogar con pandillas? Aquí te respondemos

Un no rotundo da Jackeline Rivera, candidata del FMLN a la alcaldía de San Salvador, a un posible diálogo con pandillas para disminuir los índices de violencia que aquejan al municipio capitalino.

“Jamás, jamás vamos a negociar debajo de la mesa con nadie que no se deba hacer, nunca ni lo hemos hecho ni lo haremos, Jackeline Rivera no lo ha hecho, Jackeline Rivera no lo ha hecho cada quien defiende y responde por sus actos pero Jackeline Rivera no lo ha hecho y no lo haré”, dijo la candidata en la entrevista Frente a Frente cuando se le consultó sobre el tema y se le dijo que, según diversas fuentes, miembros del FMLN han dialogado.

Seguido a eso la aún diputada del FMLN criticó la “tregua con pandillas” que promovió el expresidente del FMLN, Mauricio Funes, y dijo que “fue un error, y fue un error, un craso error”. Agregó que en la ciudad que ella busca gobernar no se promoverán esos espacios, ella es la visión que los buenos deben unirse para combatir al mal.

Rivera lamentó que el Plan El Salvador Seguro haya llegado hasta el 2016 a San Salvador para que se implementara, dijo que “llegó tarde”. Además declaró que los hombres ya fracasaron en el tema de seguridad, propuso que se lleve a una mujer a la titularidad del Ministerio de Justicia y Seguridad para que implemente medidas que sean sostenibles en el tiempo pues ya se comprobó que los hombre no pueden hacerlo.